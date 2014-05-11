حسن شحاتة ينفي وجود مفاوضات لتدريب الأهلي

الكويت / أ ش أ /نفى حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر والزمالك صحة الأنباء التى ترددت حول وجود مفاوضات من جانب الأهلي ليكون المدرب المقبل للفريق.

ويبحث الأهلي عن مدرب جديد يخلف فتحي مبروك المدير الفني المؤقت عقب إقالة محمد يوسف.

وقال شحاته فى تصريحات لصحيفة "الجريدة" الكويتيه ونشرتها فى عددها الصادر يوم الأحد إنه تلقى أكثر من عرض جاد من أندية كبيرة موجودة فى منطقة الخليج العربى ولكنه ينتظر انتهاء مباريات الموسم الجارى.

وأوضح أنه من الضرورى أن يفكر جيدا قبل أن يقوم باتخاذ قراره النهائى خصوصا بعد الأنباء التى ترددت حول رغبته فى اعتزال التدريب والقيادة الفنية على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية، على أن يقوم بالتفرغ لتحليل المباريات عبر شاشات القنوات الفضائية المتعاقد معها·

كما أكد شحاته أنه أبلغ رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم رفضه القاطع بأن يتولى مسؤولية تدريب منتخب أسود الأطلسي، خلال نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى تقام فى المغرب فى يناير عام 2015، وأضاف إنه أبلغ رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم بأن المدرب الوطنى من أبناء المغرب سيكون القادر على تولى منصب المدير الفنى للفوز بالبطولة، مشيرا إلى أنه قام بترشيح النجم المغربى بادو الزاكى بدلا منه لكى يتولى المهمة الفنية لأسود الأطلسى.