مقتل 3 مسلحين على يد القوات اليمنية

لقي 3 مسلحين مصرعهم صباح الأحد 11 مايو على يد القوات اليمنية وذلك خلال محاولتهم مهاجمة نقطة تفتيش أمنية في العاصمة اليمنية صنعاء، وفق ما أوضحت وزارة الداخلية. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية “إن ثلاثة مسلحين قتلوا فجر يوم الأحد في هجوم جديد استهدف نقطة تفتيش أمنية” بحسب ما افادت وكالة “روسيا اليوم”.

ويأتي الهجوم بعد يومين من قتال بالأسلحة قرب قصر الرئاسة في ما بدا انها محاولة اغتيال لوزير الدفاع في محافظة شبوة الجنوبية. وكان الموقع الرسمي لوزارة الداخلية قد نقل السبت عن مصدر عسكري خبر مقتل سبعة من المسلحين على أيدي القوات المسلحة والأمن في محافظتي أبين وشبوة.

ويذكر أن الحكومة كثفت منذ أواخر الشهر الماضي حملتها على تنظيم “القاعدة” المنتشر في مناطق عدة في جنوب البلاد، على خلفية تصاعد وتيرة قيامه بأعمال عنف وعمليات اختطاف طالت العديد من الشخصيات الحكومية والديبلوماسية.