أخبار عاجلة

مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مقتل 3 مسلحين على يد القوات اليمنية

Google+ Print
مقتل 3 مسلحين على يد القوات اليمنية مقتل 3 مسلحين على يد القوات اليمنية

 

ارشيفية

لقي 3 مسلحين مصرعهم صباح الأحد 11 مايو على يد القوات اليمنية وذلك خلال محاولتهم مهاجمة نقطة تفتيش أمنية في العاصمة اليمنية صنعاء، وفق ما أوضحت وزارة الداخلية. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية “إن ثلاثة مسلحين قتلوا فجر يوم الأحد في هجوم جديد استهدف نقطة تفتيش أمنية” بحسب ما افادت وكالة “روسيا اليوم”.

ويأتي الهجوم بعد يومين من قتال بالأسلحة قرب قصر الرئاسة في ما بدا انها محاولة اغتيال لوزير الدفاع في محافظة شبوة الجنوبية. وكان الموقع الرسمي لوزارة الداخلية قد نقل السبت عن مصدر عسكري خبر مقتل سبعة من المسلحين على أيدي القوات المسلحة والأمن في محافظتي أبين وشبوة.

ويذكر أن كثفت منذ أواخر الشهر الماضي حملتها على تنظيم “القاعدة” المنتشر في مناطق عدة في جنوب البلاد، على خلفية تصاعد وتيرة قيامه بأعمال عنف وعمليات اختطاف طالت العديد من الشخصيات الحكومية والديبلوماسية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي