لجنة وزير الصحة تنهى زيارتها لقرية البورة بسوهاج‎ بعد تسمم 43 من الأهالي

أنهت لجنة وزارة الصحة المكبرة ، اليوم ، أعمالها بقرية البورة بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج بعد ان قامت بزيارة القرية ودراسة الأوضاع الصحية هناك عقب إصابة 43 طفلا وامراة بأعراض تسمم غذائي.

قامت اللجنة باخذ عينات عشوائية من مختلف مصادر المياة وقامت بزيارة لتقيم الوحدة الصحية بالقرية ومن المنتظر ان تعلن اللجنة نتيجة العينات وتقيم الزيارة وتوصياتهاخلال الأيام القادمة.

كان وزير الصحة قد كلف لجنة مكبرة من إدارتى الطب الوقائى ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة للوقوف على حقيقة الأوضاع بمستشفى البلينا المركزى بمحافظة سوهاج وزيارة قرية البورة.

كانت مستشفى البلينا المركزى قد استقبلت يومى الخميس والجمعة الماضيين 43 طفل وامرأة من أهالى قرية البورة التابعة لمدينة البلينا بمحافظة سوهاج مصابة بحالة من الاعياء الشديد مع ارتفاع فى درجة الحرارة و قئ واسهال الامر الذى أحدث حالة من القلق والرعب بين أهالى القرية.