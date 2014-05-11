أخبار عاجلة

مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

لجنة وزير الصحة تنهى زيارتها لقرية البورة بسوهاج‎ بعد تسمم 43 من الأهالي

Google+ Print
لجنة وزير الصحة تنهى زيارتها لقرية البورة بسوهاج‎ بعد تسمم 43 من الأهالي لجنة وزير الصحة تنهى زيارتها لقرية البورة بسوهاج‎ بعد تسمم 43 من الأهالي

وزارة الصحة

أنهت لجنة وزارة الصحة المكبرة ، اليوم ، أعمالها بقرية البورة بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج بعد ان قامت بزيارة القرية ودراسة الأوضاع الصحية هناك عقب إصابة 43 طفلا وامراة بأعراض تسمم غذائي.

قامت اللجنة باخذ عينات عشوائية من مختلف مصادر المياة وقامت بزيارة لتقيم الوحدة الصحية بالقرية ومن المنتظر ان تعلن اللجنة نتيجة العينات وتقيم الزيارة وتوصياتهاخلال الأيام القادمة.

كان وزير الصحة قد كلف لجنة مكبرة من إدارتى الطب الوقائى ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة للوقوف على حقيقة الأوضاع بمستشفى البلينا المركزى بمحافظة سوهاج وزيارة قرية البورة.

كانت مستشفى البلينا المركزى قد استقبلت يومى الخميس والجمعة الماضيين 43 طفل وامرأة من أهالى قرية البورة التابعة لمدينة البلينا بمحافظة سوهاج مصابة بحالة من الاعياء الشديد مع ارتفاع فى درجة الحرارة و قئ واسهال الامر الذى أحدث حالة من القلق والرعب بين أهالى القرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا