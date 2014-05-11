الرياضة والقهوة لعلاج السيلوليت

يعتبر السيلوليت من أكبر المشاكل التي تؤرق معظم النساء، والذي يظهر نتيجة زيادة الوزن أو الحمل والولادة في عدة أماكن كالبطن والأرداف والظهر والمؤخرة، كما تلعب العوامل الوراثية والهرمونات أحياناً مع سماكة الجلد وسوء التغذية وقلة النشاط دوراً رئيسياً في شكل وحجم السيلوليت.

وحتى تكتشفي ما إذا كانت لديك هذه المشكلة أم لا عليكِ بغرز أصابعك قليلاً على البشرة في منطقة الفخذ، فإن بدت بشرتك وكأن بها حفراً صغيرة فهذا يعني أنك تعانين من السيلوليت.

وللحد من ظهور السيلوليت وجعله أقل وضوحاً يعتبر التدليك بالقهوة هو الخيار الأكثر شهرة وانتشاراً بين السيدات، ولكن الكثيرات قد جربن القهوة دون نتيجة إيجابية، وذلك لأن القهوة وحدها لن تستطيع تخفيف السيلوليت إلا إذا رافقتها التمارين الرياضية.

فالتمارين الرياضية تقوم بحرق الدهون وشد الترهلات، وتجعل العلاج بالقهوة ذو تأثير ملحوظ، فإذا كنت تبحثين عن أحد الحلول السحرية والسريعة للتخلص من السيلوليت عليك بالمزج بين القهوة والتمارين الرياضية بهذه الطريقة الفعالة:

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المكونات:

1. فنجان من زيت الزيتون.

2. كوب من القهوة المطحونة.

الطريقة:

1. قومي بمزج زيت الزيوت مع القهوة بشكل جيد حتى يتكون لديك مزيج يشبه العجين.

2. وزعي المزيج على الأماكن التي تعاني من السيلوليت مع تدليكها جيداً باستخدام الأصابع.

3. استخدمي تكنيك الدوائر باستخدام باطن اليدين لتدليك الجلد لمدة 10 دقائق مستمرة، أو حتى يبدأ لون جلدك بالاحمرار.

4. ارتدي البنطال أو الشورت الحراري الخاص بالتمارين الرياضية، ثم توجهي للمشي السريع لمدة نصف ساعة على الأقل، وإذا لم تتوفر لديك إمكانية المشي عليك بشراء آله المشي الرياضية.

5. عند الانتهاء من المشي قومي بغسل بشرتك جيداً، ثم ادهنيها بكريم مرطب.

6. كرري هذه العملية مرتين أسبوعياً، وستلاحظين اختفاء السيلوليت بالتدريج مع مرور الوقت.

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