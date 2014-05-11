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مسيرة للجنة شباب الفيوم لدعم “السيسى” بمدينة إطسا

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مسيرة للجنة شباب الفيوم لدعم “السيسى” بمدينة إطسا مسيرة للجنة شباب الفيوم لدعم “السيسى” بمدينة إطسا

المشير عبد الفتاح

أعلنت حملة الشباب الداعمة لترشيح المشير عبد الفتاح السيسى بالفيوم ، اليوم الأحد فى الخامسة مساء ، عن انطلاق ثاني أيام حملتها بمركز إطسا و يتم خلالها ” إشعال الشعلة ” أمام مقر الحملة بمدينة إطسا وتنظم مسيرة تجوب شوارعها ، وتحمل الشعلة والدة الشهيد القوات المسلحة العقيد محمد أحمد عبد السلام أبو العلا.

وأشار المشاركون في تنظيم الحملات إلى استمرار الفعاليات والمسيرات والمؤتمرات كل يوم مركز من مراكز المحافظة حتى بداية يوم الصمت الانتخابي بهدف مساندة المشير السيسي ومن أجل مشاركة فعالة وكبيرة في العملية الانتخابية وتحقيق أرقام كبيرة في نسبة الأصوات المؤيدة .

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