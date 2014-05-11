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بدء محاكمة دومة و268 آخرين فى «أحداث مجلس الوزراء»

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بدء محاكمة دومة و268 آخرين فى «أحداث مجلس الوزراء» بدء محاكمة دومة و268 آخرين فى «أحداث مجلس الوزراء»

أحداث مجلس الوزراء

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة و268 أخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011 ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهود الاثبات بالقضية.
> كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد كلفت النيابة العامة باستدعاء شهود الإثبات، و تكليف قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتجهيز المحكمة لعرض الفيديوهات المتعلقة بأحراز القضية.

كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانى حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه، كما أسندت النيابة لبعضهم.

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