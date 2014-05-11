بالصور.. مهرجان القلم الحر للإبداع العربي بالفيوم

أكدت الكاتبة والروائية سميحة سليمان المانسترلى عضو غرفة صناعة السينما وعضو لجنة التحكيم في مهرجان القلم الحر للإبداع العربي ، أن الجيش المصري أنقذ البلاد من قوى ظلامية كان هدفها ابتلاع البلاد بحضارتها وعراقتها وتاريخها ، وأنقذ الهوية المصرية التى كانت مهددة ، لولا صحوة الشعب في 30 يونيو ومؤازرة قواته المسلحة .

وطالبت بالتكاتف واليقظة لإحباط كافة المخططات التي تهدف للفرقة والتناحر والدخول في محيط الدولة الفاشلة، وذلك لتسليم البلاد إلى رئيس قادر على حمايتها بعيداً عن التناحر السياسي الذي لا يخدم سوى المصالح الشخصية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها أثناء حضورها مؤتمر الإعلان عن موعد انطلاق مهرجان القلم الحر الخامس للإبداع العربي ، وعقد مساء السبت بمدينة الفيوم ، بحضور عدد كبير من الشباب المشارك في المسابقة.

وأكد داوود عصمت الكاتب الصحفي والروائي ، أن التاريخ يشهد للجيش المصري، أنه حمى الحدود وصان العهود ولم يرفع سلاحه في وجه مصري ولم يكن غازياً أو معتدياً .

وأضاف أن أكثر من 70% من الشباب عانى من مطلع الخمسينيات وحتى العقد الثاني من الألفية الثالثة مثلما عانى كامل الشعب المصري ، وفي عام 2011 سطت قوى جماعة الإخوان التي عاشت أكثر من 80 عاماً في الظلام ، على ثورته وسرقت أحلامه .

وتابع كان يجب في 11 فبراير 2011 بعد التنحي أن ينصرف الشباب من الميادين، لكن خرجت علينا جماعات وأحزاب وشخصيات ومسميات مختلفة كان لا وجود لها قبل الثورة الأولى وطفت على سطح السياسة فقاقيع ، لكن بفضل الجيش العظيم عادت” مصر ” لحضن أولادها المخلصين الذين قدموا أرواحهم ومازالوا ، وعرف الناس من يسعى إلى منصب أو وجاهه .

وقال إن الانتخابات الرئاسية استقرت على 2 من المرشحين أحدهما المشير عبد الفتاح السيسى المهموم برغيف الخبز والطاقة وتجاوز المحنة التي تمر بها البلاد ، وحمدين صباحي المرشح الثاني الذي يجده على حد قوله ” مهموماً بالمشير السيسى ” فقط .

وحذر الشباب من مقاطعة الانتخابات ومن عمليات التمويه التي تعلن عنها الجماعات الإسلامية والمتحالفين معها بمقاطعة الانتخابات ، وأكد على أنهم سوف يخرجون للتصويت بأعداد كبيرة على أمل العودة مرة أخرى .

حضر المؤتمر الذي استمر إلى ساعة مبكرة من صباح الأحد ، المطربة التونسية شهران الشتيوى وزوجها مصطفى قزقز ، والفنان حسن أباظة .

وقال الصحفى رجب عبد العزيز رئيس مؤسسة القلم الحر المشرفة على المهرجان، إن اللجنة المنظمة للمهرجان قررت اختيار أول أغسطس القادم موعداً لانطلاق المهرجان الخامس الذي يشارك في فعالياته حالياً عبر صفحات التواصل الإجتماعى أكثر من 12 ألف متسابق من جميع الدول العربية باستثناء قطر وتم استبعاد 4 ألاف منهم لأسباب إدارية ” عدم إرسال صور جوازات سفرهم ” كما أعلنت اللجنة عن استبعاد 2 من المشاركات بسبب أساءتهما للدولة المصرية ، وسوف يعلن خلال المهرجان عن أسماء الفائزين في المسابقات .

كما اعتمدت إدارة المهرجان أسماء أعضاء لجنة التحكيم ، والتي ضمت كل من المبدعين ” داوود عصمت ـ سميحة المنسترلى ـ أياد البلداوى من العراق ـ إكرام منصور ـ منال عبد الرحيم ـ سوسن ناجى ـ هيثم الجوهري ـ داوود عصمت ـ سميرة سليمان ـ العميد محمود أحمد عبد الرحيم ـ اللواء سيد على عبد الحفيظ ـ والمطرب أمير سالم ـ و الفنان حسن أباظة ” .