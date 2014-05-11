ضبط شخصين بحوزتهما فرد روسي في تجدد الاشتباكات بين عائلتين بالمنشاة بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط شخصين وبحوزتهم فرد روسي في تجدد الاشتباكات بين عائلتي ” الهرس ، الباسكي ” لوجود خصومة ثأرية بينهما بناحية بمركز المنشاة.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة المنشاة ، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بدائرة المركز .

بالأنتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين أفراد عائلتي ” الهرس ، الباسكي ” ، تبادلا خلالها إطلاق الأعير النارية والتراشق بالطوب والحجارة دون وقوع إصابات .

تمكنت قوات الأمن من السيطرة علي الموقف والفصل بين الطرفين وضبط محمد يوسف عرابي -22 سنة- عامل ينتمي للعائلة الاولي وبحيازته فرد روسي صناعة محلية و2 طلقة ، وعلاء محمد أحمد -41 سنة- سائق ينتمي للعائلة الثانية ويقيمان بذات الناحية .

ويشار إلي إرتباط العائلتين بالخصومة الثأرية رقم 2 لسنة 2013 والناجمة عن مقتل ياسر حسان عبد اللطيف الهرس ينتمي للعائلة الأولي .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط باقي المتهمين ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1825 إداري المركز ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .