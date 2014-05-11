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انتهاء امتحانات الفترة الأولى بجامعة عين شمس وسط تشديد الأمن الإدارى

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انتهاء امتحانات الفترة الأولى بجامعة عين شمس وسط تشديد الأمن الإدارى انتهاء امتحانات الفترة الأولى بجامعة عين شمس وسط تشديد الأمن الإدارى

انتهت منذ قليل أولى فترات أعمال الامتحانات بجامعة عين شمس، فيما كثف الأمن الإدارى من تواجده على بوابات مبانى الكليات والبوابات الرئيسية للحرم الجامعى وسط إجراءات لتفتيش حقائب الطلاب والتحقق من شخصيتهم قبيل بدء الفترة الثانية لأعمال الامتحانات.

وشهدت مبانى كليات التجارة والآداب والحقوق والألسن بجامعة عين شمس، إجراءات أمنية لأفراد الأمن الإدارى لتأمين مبانى الكليات وقاعات الامتحانات، وذلك بغلق مبانى الكليات خلال انعقاد أعمال الامتحانات باللجان ومنع أى فرد من الدخول، وكذلك بتفتيش حقائب الطلاب قبل دخول مبانى الكليات.

يأتى ذلك قبيل التظاهرات التى أعلن عن تنظيمها طلاب الإخوان ظهر اليوم أمام مبنى إدارة الجامعة بقصر الزعفران، وذلك للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم.

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