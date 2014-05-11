إلى أي حد أعجبت أنجلينا جولي بحذائها الجديد؟

عشق الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي Angelina Jolie للون الأسود ليس بخافٍ على معجبيها، إذ تكرر هذا اللون في عدد كبير جداً من إطلالاتها، وتنجح في إبهارنا بلوك متجدد كل مرة.

بدأت النجمة جولة الترويج لفيلمها الجديد "Maleficent" بإطلالة عملية أنيقة من "Ralph Lauren"، حيث اختارت بدلة سوداء نسقتها مع حذاء بتصميم جذاب وكعب ملفت من "Christian Louboutin"، ويبدو أنها أعجبت بهذا الحذاء جداً مما دفعها لتكرار تصميمه باللون الأبيض في إطلالة أخرى ارتدت فيها فستاناً ناعماً من "Versace"، ولكن أجمل إطلالات جولي كانت إطلالاتها في لندن بفستان براق بتصميم رائع من "Versace" أيضاً.

ومن ناحية أخرى اختارت زميلتها في هذا الفيلم ورفيقتها على السجادة الحمراء Elle Fanning للحملة إطلالات بسيطة وشبابية مليئة بالحياة للحملة الترويجية، وقد كان ظهورها بفستان أصفر جميل حمل توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة نسقته مع تاج ورود كإكسسوار للرأس من أجمل إطلالاتها إلى هذه اللحظة.

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