مجموعة "سانتوني" النسائية لربيع وصيف 2014

مجموعة "سانتوني" لـربيع وصيف 2014 تشكل غزوةً لعالم مثالي يحتضن امرأة متطوّرة ومفعمة بالثقافة، وتقوم المجموعة على ثلاثة مواضيع تتداخل فيما بينها من ناحية التصاميم، وتكمل بعضها البعض، حيث يحظى كل تعبير بجانب تكميلي يجده في النموذج الآخر.

· Private Eden

تلتقي جميع مكوّنات الأنوثة المعقّدة لكي تحيي الأحذية المصنوعة من المواد البريّة بألوانها الغنية والمتنوعة، فأفعى "الأناكندة" ملوّنة بالأصفر والأخضر والزهري الفاقع، أما أفعى "الإلاف" الغربية فهي من الزواحف الشديدة الأناقة، إذ تبدو مكسوة بالأسود والأبيض ومطبّعة ببقع غير منتظمة كأنها رُسمت باليد.

كذلك جلد التمساح الملوّن باليد والصنادل المبتكرة بفضل قصّات حيّة، و الصنادل ذات الأشرطة مع نقشة أوراق الأشجار، والطبعات الأخرى المتميّزة بجلد الغزال والمتوفرة بلون أزرق المحيط والأسود والأزرق والعنّابي.

· Desert Freedo

الحرية المطلقة تقدّمها فسحة الصحراء الغير متناهية باللون البيج الراقي الذي يعكس إشراق النغمات الزرقاء والأرجواني والأخضر والأزرق الناعم.

· Hamptons Dandy

مكان تلتقي فيه الأناقة بالطابع العملي فتولّد تصاميم تتّسم بأناقة طبيعية وأجواء من الجاذبية المنمّقة ونمط "الداندي" في الوقت نفسه، وتبرز في هذا السياق العروض المصنوعة من أقمشة "روبيلي" التي تكتسب أسلوباً نفيساً حين تظهر بألوان الأخضر والوردي والأزرق الصيني والرمادي على خلفية بيضاء، مما يشكل مزيجاً متطوراً من الخزف النابليوني.

· الحقائب

لقد اتّسعت مجموعة الحقائب من "سانتوني" لربيع وصيف 2014، فأصبحت تشتمل على نماذج جديدة، كما طوّرت الدار بحوثها في مجال التصميم والطابع العملي، فابتكرت مجموعة تتسم بالنضوج والأناقة، وتقوم الحقائب على الجلود النفيسة كأفعى "الأناكندة" والتمساح وجلود العجل الملوّنة باليد وجلود "النابا" مع أثر مبطّن، فيما تتخذ القطع المربّعة الكبيرة بنيات عمودية وأفقية، مروراً بحقائب الكتف وحقائب اليد الصلبة وحقائب اليد الصغيرة جداً، وهي مجموعة تلبّي الرغبات المتنوعة للمرأة التي تركّز على الأسلوب والأناقة.