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بالفيديو: حريق ضخم يلتهم 5 مستودعات للخشب في صناعية 11 بالشارقة

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بالفيديو: حريق ضخم يلتهم 5 مستودعات للخشب في صناعية 11 بالشارقة بالفيديو: حريق ضخم يلتهم 5 مستودعات للخشب في صناعية 11 بالشارقة

التهم حريق ضخم نشب في المنطقة الصناعة 11 بمدينة الشارقة محتويات 5 مستودعات للخشب وقطع غيار السيارات والإظفارات والمعدات، ولم يسفر الحريق على أية إصابات بشرية.

وأفاد العقيد خالد عبيد الشامسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة بالإنابة، أن غرفة العمليات في الإدارة تلقت صباح أمس بلاغاً بنشوب حريق ضخم في عدد من المستودعات في المنطقة الصناعية الحادية عشرة بمدينة الشارقة، وعلى الفور تحركت الى مكان الحادث فرق الإطفاء من مراكز سمنان، والميناء، ومويلح، والصجعة، والحمرية، كما تم الاستعانة والمشاركة في اطفاء الحريق من فرق الدفاع المدني بدبي، وعجمان، وأم القيوين لضخامة الحريق، كما تم الاستعانة أيضاً بعدد كبير من صهاريج المياه التابعة لبلدية الشارقة.

وأضاف العقيد الشامسي: إن سرعة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الحريق ساهم كثيراً في عدم انتشار النيران إلى المحلات والمستودعات المجاورة، وذلك لوجود رياح متوسطة، حيث بدأت هذه الفرق التعامل مع النيران وإخلاء هذه المستودعات والمحلات من العمال حرصاً على سلامتهم، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية خارجية، بينما أصيب أحد أفراد الدفاع المدني بإصابات خفيفة من شدة الدخان، وتمت معالجته في موقع الحريق. وأوضح العقيد الشامسي انه تجري الآن عملية تبريد الموقع تمهيداً لتسليمه إلى المختبر الجنائي التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك لبدء عملية التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

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