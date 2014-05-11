ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا

نجحت سلطات الأمن بالمنيا في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بأحد المساكن بالمحافظة.

قامت السلطات الأمنية بضبط طارق سيد -27 سنة- عاطل من بندر المنيا لإدارته ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية وإصلاحها وبالفحص عثر علي 2 بندقية خرطوش تركي الصنع متعددة الطلقات الأولي تحمل رقم 43780 والثانية رقم 13205841 و2 مسدس عيار 9 مم ماركة برتا مطموسة الأرقام و25 طلقة خرطوش عيار 16 و2 طلقة 9 مم قصير و5 طلقات أخري و2 طلقة ألماني.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في التصنيع وهي 11 ماسورة فرد خرطوش و3 منجلة و2 صفيحة منشار وكمية مسامير.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4833 لسنة 2014 إداري قسم المنيا.

ونجحت سلطات الأمن كذلك في ضبط 17 قطعة سلاح تم ضبهم مع 17 متهماً غير مرخصة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة.