تحرير الكويت من صدام ومصر من ديونها

من الخطأ اعتبار فترة حكم حسنى مبارك حافلة بالأخطاء والفساد طوال الـ 30 سنة التى حكمها. فقد تسلم مبارك مصر وعلاقاتها مقطوعة مع الدول العربية باستثناء السودان وعمان، واقتصادها يعانى قلة الموارد، والجامعة العربية مقرها فى تونس، والجماعات الإسلامية فى قوتها بعد أن نجحت فى اغتيال رئيس الدولة وقامت بمذبحة فى أسيوط فجر يوم 8 أكتوبر صباح يوم عيد الأضحى بعد يومين من اغتيال السادات، وقد ذهب ضحية المذبحة 150 من بينهم خمسة ضباط و101 من جنود الأمن المركزى و12 مواطنا وتم ذلك فى إطار خطة فشلت لإعلان مصر إمارة إسلامية. وغير ذلك تسلم حسنى مبارك حكم مصر وعدد كبير يتجاوز الـ 1500 من نخبة السياسة والفكر المعارضين لاتفاقية السلام مع إسرائيل فى السجون.

وهكذا فإن التركة كانت بالفعل مثقلة وقد نجح مبارك فى فك اشتباكات عديدة أهمها ما بين الدولة والمسجونين على ذمة معارضة السلام، وما بين مصر والدول العربية، وفى عام 89 أنهى مبارك فتح جميع القنوات مع كل الدول العربية وعودة الجامعة العربية إلى مقرها فى القاهرة بعد اغتراب فى تونس دام عشر سنوات. لكن الأحداث لم تنته.

...... فى السابعة صباح يوم الخميس 2 أغسطس 1990 أيقظنى أحد الموالين فى الصحافة المصرية للرئيس العراقى صدام حسين يبلغنى وهو فى غاية السعادة أن صدام حسين دخل الكويت «وأن الكويت أصبحت بتاعتنا». فهمت على الفور خطورة ماحدث فصرخت فى محدثى بأن ما يتصوره خبرا سعيدا سوف يكون كارثة على العرب.

كنت على موعد فى العاشرة من صباح ذلك اليوم مع الدكتور رفعت المحجوب، رحمه الله، رئيس مجلس الشعب وقد بادرت فور دخولى عليه فى مكتبه بالإشارة إلى الكارثة التى حدثت، ولكنه وقبل أن أكمل طلب منى التوقف عن الحديث فى هذا الموضوع لأن له أبعادا مختلفة وهو لا يريد أن يقول رأيا قبل أن يعرف رأى الرجل الكبير فقد يكون فى الأمر أمور. ماهى إلا لحظات حتى جلجل صوت التليفون ليتحدث المحجوب منصتا مرددا بين الوقت والآخر كلمات: تمام.. مضبوط.. تمام، وفور أن أنهى المكالمة التفت إلينا قائلا: دى كارثة.

أقول وكنت شاهدا على الأحداث (كنت خلال ذلك رئيس تحرير مجلة أكتوبر أكبر المجلات المصرية والعربية فى ذلك الوقت) إننى لم أر حسنى مبارك فى حالة غضب بالغ كما رأيته فى أيام أزمة الغزو العراقى للكويت فقد كان، وهذه شهادة تسجل له ولا يستطيع أى شاهد إنكارها، أكثر الجميع رؤية لمخاطر المغامرة الكارثية التى ارتكبها صدام. كان مبارك قبل الغزو قد تدخل فى تخفيف حدة الاحتقان بين صدام والكويت بعد أن اتهم صدام الكويت بأنها تستولى دون وجه حق على بترول حقل الرميلة الذى كان يرى أنه ممتد فى داخل الأراضى العراقية.

وقد نجح مبارك أو هكذا بدا له فى تحقيق التقارب بين البلدين والاتفاق على عقد اجتماع بينهما فى السعودية وآخر فى العراق ولكن وقبل أن يعقد الاجتماع الثانى فى العراق فاجأ صدام الجميع بغزو الكويت وبالتالى شعر مبارك بأن صدام خدعه، وأكثر من ذلك استخدمه فى خطة الغزو. وكان من بين أساليب الخديعة استمالة مصر لوحدة عسكرية عراقية أردنية مصرية ولكن مبارك رفض خوفا على أسرار مصر العسكرية إلى أن فوجئ بصدام يختطف الكويت ويعلن أنها المحافظة رقم 19 التابعة للعراق!

وقد حاول مبارك إقناع صدام بالانسحاب من الكويت لكن صدام ركب العناد بصورة بدا منها أنه واثق من أنه سيفلت بغنيمته. وفى مؤتمر صحفى عقده مبارك فى قصر الاتحادية يوم 8 أغسطس وقف يخاطب صدام محذرا من أن الصورة سوداء بل هى بالغة السواد إذا استمر احتلاله للعراق مما جعلنى أصدر مجلة أكتوبر بعد ثلاثة أيام وغلافها عبارة عن صفحة سوداء فى جانب منها تحذير مبارك. لكن الغريب أن صدام حاول رشوة مصر لتغيير موقفها. ففى داخل سيارة جمعت بين الدكتور كمال الجنزورى نائب رئيس الوزراء فى ذلك الوقت وبين قيادة عربية استقبلها الجنزورى فى المطار لتحضر مؤتمر القمة بمصر، سألت القيادة العربية الجنزورى عما تحتاجه مصر لحل مشاكلها الاقتصادية؟ عشرة عشرين مليار دولار بكرة يكونوا عندكم! وعندما أبلغ الجنزورى مبارك بالحوار الذى جرى كان تعليق مبارك: حنشتغل زعماء عصابة بقى مش رؤساء دول!

ومع تطور الأحداث أعلن مبارك بوضوح وقوفه مع الولايات المتحدة لإنهاء الاحتلال العراقى للكويت. ورغم المعاناة التى كانت تعانيها مصر من أمريكا بسبب الديون التى كانت على مصر لأمريكا وأصبحت عبئا ضخما لا تستطيع تحمله بل ويمكن أن يهددها بالإفلاس، إلا أن مبارك لم يفكر لحظة فى الثمن الذى يمكن أن يقبضه من أمريكا أو من الكويت. وكان التصور فى أحسن الأحوال مشاركة شركات المقاولات المصرية فى إعادة بناء ماخربه العراق فى الكويت. لكن هذه الحرب كانت سببا فى تحرير الكويت من الاحتلال العراقى، وتحرير الاقتصاد المصرى من الديون الأمريكية، وما زال الحديث متواصلا.

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