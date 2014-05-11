جمعية المودة تزود 17 شاباً بمهارات الاتصال في الحوار

زودت جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بمحافظة جدة 17 شاباً بصعبر بمهارات الاتصال في الحوار خلال مشاركتهم في دورة تدريبية أقيمت بمركز حي صعبر ضمن الشراكة بين الجمعية ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بهدف إكساب أفراد الأسرة مهارات الحوار الأسري التي تحقق لهم السعادة بمفهومها الشامل بإذن الله تعالى.

وخلال الدورة تناول المدرب زهير ناصر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المودة الخيرية أهمية الاتصال في حياة الإنسان والتي تحكم علاقاته الاجتماعية، متناولاً ثقافة الحوار، والمهارات والأساليب الحديثة للحوار، ونماذج متنوعة من آدابه، كما استهدفت الدورة التعريف بقيمة الحوار الفاعل والهادف، وبيان أهميته وآدابه في المجتمع، مع استعراض تقديم نماذج مشرفة عن الحوار في الثقافة الإسلامية.

واستعرض الأستاذ زهير أهمية اتقان فن الحوار لاسيما أن أسلوب الحوار والكلام يدل على شخصية وسلوك وأخلاق المتحدث، كما تناول أهمية مهارة الإنصات الفعال في الحوار مع تطبيق المهارات اللفظية المناسبة أثناء الحوار والتعبيرات المناسبة للمحاور والمستمع واستعراض أخلاق الحوار وآدابه.