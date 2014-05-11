«الضمان» يؤكد عدم صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل عن تناثر بطاقات

الرياض - صالح الحميدي

أوضح محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي ان ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تناثر بطاقات منتهية الصلاحية او ملغاة لمستفيدين من الضمان الاجتماعي في موقعين أشير لهما في تلك المواقع لاتعكس جهود 109 مكاتب للضمان الاجتماعي بالمملكة ولا نظامية ومهنية اجراءات عملها ومنها الإجراءات الفنية النظامية الخاصة بإتلاف تلك البطاقات وقال إن هذا الموضوع تتابعه الادارة العامة للتدقيق والمراجعة في الوكالة وهي الادارة المختصة المشاركة في التحقيق فيه مبينا ان هذا الاجراء من المكتبين اجتهاد خاطئ جانبه الصواب وعبر عن فخره واعتزازه بجميع العاملين والعاملات في وكالة ومكاتب الضمان وما أوكل لهم من مهام وواجبات.