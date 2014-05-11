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تنمية مهارات الطالبات في برنامج نادي العلوم

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تنمية مهارات الطالبات في برنامج نادي العلوم تنمية مهارات الطالبات في برنامج نادي العلوم

الرياض - بدر الحربي

    برعاية مكتب التربية والتعليم بالروابي بقيادة مديرة المكتب فاطمة الحكمي، نفذت معلمات العلوم في ابتدائية الرواد الأهلية برنامج (إبداعي في نادي العلوم) بإشراف المشرفة التربوية مها المطيري والذي يهدف إلى تنمية مهارة البحث العلمي لدى الطالبة. وحضر البرنامج عدد من المشرفات التربويات لمادة العلوم في المكتب والمعلمات في مختلف المدارس حيث تألق طالبات المرحلة الابتدائية في عرض المشاريع العلمية التي ترجمن فيها ما حققنه من نجاح وإبداع.

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