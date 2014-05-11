أخبار عاجلة

مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مساعدات إنسانية للنازحين السوريين في لبنان

Google+ Print
مساعدات إنسانية للنازحين السوريين في لبنان مساعدات إنسانية للنازحين السوريين في لبنان

واصلت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تقديم مساعداتها الإنسانية للنازحين السوريين الذين لجؤوا إلى الأراضي اللبنانية في مناطق مدينة صيدا وطرابلس وقدمت المساعدات للأسر والمرضى وطلبة المدارس.

صرح بذلك المستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الذي أضاف أن المؤسسة قامت بتنفيذ مساعداتها الطبية في مخيمات النازحين السوريين في الأراضي اللبنانية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تحث على تقديم الدعم اللازم للأشقاء السوريين في كافة المجالات الضرورية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها في هذه المخيمات.

وقال بوملحة إن المساعدات الطبية التي قدمها وفد المؤسسة الذي تواجد في مجمعات النازحين السوريين في لبنان برئاسة صالح زاهر المزروعي مدير المؤسسة استفاد منها 100 مريض سوري من ذوي الأمراض المزمنة الذين يحتاجون للأدوية بصورة دائمة ويومية، كما تم التكفل بتكاليف جلسات الغسيل لمرضى الكُلى الذين بلغ عددهم 150 مريضا ولمدة ثلاثة أشهر تتراوح احتياجاتهم من الجلسات ما بين مرتين وثلاث مرات أسبوعياً لكل مريض بالإضافة إلى العلاجات الأخرى التي يحتاجونها بعد جلسات الغسيل.

واجب

وأبان بوملحة أنه عندما يعاني المحتاجون في فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة وتشتد الحاجة إلى وسيلة تدفع الحر الشديد، وشعوراً من المؤسسة بالواجب تجاه أولئك الفقراء والمحتاجين قامت المؤسسة بتمويل وشراء مراوح الهواء والثلاجات للأسر الفقيرة بلغ تعدادها 1000 أسرة موزعة في مناطق صيدا والهبارية وشبعا وكفر شوبا وصور.

وأضاف بوملحة أن المؤسسة قامت بتقديم عدد من المنح الدراسية في مخيمات النازحين في مدارس مدن صيدا وعكار وغيرها من المناطق المجاورة استفاد منها أعداد كثيرة بلغ عددهم 800 طالب وطالبة وتم تقديم المساعدات بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين في هذه المخيمات.

وأوضح بوملحة أن الميزانية التي رصدت لتنفيذ تلك المساعدات تم تخصيصها من التبرع الذي قدمته مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية التابعة لبنك دبي الإسلامي والذي بلغت قيمته 10 ملايين درهم دعماً لجهود المؤسسة التي تقوم بها لإغاثة آلاف السوريين في لبنان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية