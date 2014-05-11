محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية السعودية تجسيد للأخوة والمحبة والروابط التاريخية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وتكريماً وتقديراً لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمر الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة أبوظبي.

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها خادم الحرمين الشريفين، على الصعد الإنسانية والنهضوية والثقافية كافة، والتي هي محل تقدير جميع أبناء الخليج العربي، كما أنها مصدر تقدير عربي وعالمي شامل.

وأكد على عمق الروابط بين دولة الإمارات والمملكة ورسوخها، وقال: "إن العلاقات الإماراتية السعودية تجسيد واضح لمعاني الأخوة والمحبة والروابط التاريخية المشتركة".

السفير البشر: مبادرة مشكورة وغير مستغربة على دولة الإمارات وأهلها

كما أكد الشيخ محمد بن زايد حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد على مواصلة نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان في توثيق أواصر التعاون بين البلدين بما يعكس تطلعات قيادتيهما ويحقق ما يصبو اليه الشعبان الشقيقان من تعاون مثمر يسهم في وحدة الصف الخليجي ويزيدها ترابطا وقوة وصلابة ويعود على أبناء دول الخليج العربية بكل الخير والتقدم والرخاء.

وشهد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الاحتفالية الخاصة بإطلاق اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على الطريق المؤدي من وإلى قصر الرئاسة، بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وعدد من القيادات في حكومة أبوظبي، وسعادة الدكتور محمد البشر سفير المملكة لدى الإمارات، حيث عزفت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي السلامين الوطنيين لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بعدها قام الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بإزاحة الستار عن اللوحة الخاصة باسم الشارع.

وقال الدكتور محمد البشر السفير السعودي ل"الرياض" ان "ما شاهدناه جميعاً في هذه اللحظة صورة تغني عن الشرح وهذه المبادرة الطيبة اطلاق اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز على اهم شارع في العاصمة الاماراتية ابوظبي هو أمر ليس مستغرباً، واطلاق هذه التسمية على هذا الشارع تعني الكثير لاهمية ودور ومكانة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وما قدمه من المبادرات الكثيرة لخدمة الاسلام والسلام والمحبة، وهذه المبادرة الطيبة ليس مستغربة على دولة الإمارات وأهلها لأهمية هذه الشخصية ومكانتها عند أهل الإمارات حكومة وشعباً".

ويعتبر شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من الطرق الحيوية والرئيسة في مدينة أبوظبي، حيث يعد الطريق الرئيسي المؤدي من وإلى قصر الرئاسة، وشريان النقل الأساسي لمعالم بارزة في العاصمة كقصر الإمارات، وأبراج الاتحاد، وعدد من الجهات الحكومية، ويتميز الشارع بجمالية التصميم والزراعات التجميلية على جانبيه، والنوافير المائية الموزعة على امتداده، بما يجعله أحد أجمل طرق العاصمة.