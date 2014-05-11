مفكر سياسي: صباحي يستخدم “لغة مشفرة” أثناء حديثه عن ” مستقبل الإخوان”

قال جمال عبد الجواد المفكر السياسي:” إن المشير عبدالفتاح السيسي سيتخذ إجراءات سريعة وفورية لحل المشكلات التي تواجه مصر، حال فوزه في انتخابات الرئاسة ” .

وأكد “عبدالجواد” في حواره لبرنامج “باختصار” على قناة “المحور” مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مساء أمس السبت: ” أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ليست تصويتا على برامج انتخابية بقدر ما هي تصويت على الأجدر لرئاسة مصر، يعني الشعب سيختار الأجدر على الرئاسة ليس المرشح الذي يملك برنامج انتخابي أفضل؟ “.

وأوضح المفكر السياسي أن حمدين صباحي، المرشح الرئاسي، “يستخدم لغة مشفرة حينما يتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين، فهو يحاول إرضاء جميع الأطراف، الناس اللي زعلانة من الإخوان قالهم لا مكان لحزب الحرية والعدالة، واللي شايفين الإخوان على حق بقولهم الموضوع قضية فردية والأفراد لهم قرار أخر، ولن يعاقبهم ” .

وأشار “عبدالجواد” إلى أن فوز حمدين صباحي بالرئاسة سيغري جماعة الإخوان المسلمين للعودة للحياة السياسية مرة أخرى، مضيفا: “بعكس المشير السيسي موقفه واضح من الإخوان وهو عدم العودة مرة أخرى للسياسة، كما أنه يمتلك رؤية للدين والسياسة».