30 ألف ريال لكل اتحادي للفوز على الشباب

حفزت إدارة نادي الاتحاد برئاسة إبراهيم البلوي لاعبي الفريق ووعدتهم بالحصول على مكافأة في حالة تخطي الشباب في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن إدارة الاتحاد ستعطي كل لاعب في الفريق 30 ألف ريال إذا تأهل الفريق لدور الثمانية من البطولة بإزاحته للشباب.

يذكر أن الاتحاد تفوق في مباراة الذهاب على الشباب بهدف سجله المهاجم المتألق مختار فلاتة في الدقيقة 75.

ومن ناحية أخرى، شارك جميع لاعبي الاتحاد في المران المغلق وسط روح معنوية عالية، وطلب خالد القروني المدير الفني للعميد من بعض اللاعبين المخضرمين أمثال أسامة المولد المصاب الحضور لمساندة اللاعبين قبل لقاء الشباب المهم.

وتقرر أن يغادر الفريق الاتحادي إلى الرياض اليوم السبت لإقامة معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الشباب.