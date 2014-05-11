42 ألف زيارة تفتيشية لصالونات التجميل في أبوظبي خلال 3 أشهر

كشف خليفة الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي لـ"البيان" عن تنفيذ 42728 زيارة وحملة تفتيشية على صالونات التجميل النسائية والحلاقة الرجالية ومراكز اللياقة الصحية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2014، أسفرت عن توجيه 1808 إنذارات بالإضافة إلى تحرير 28 مخالفة فقط.

وقال: "هناك 710 صالونات حلاقة رجالية و977 صالون تجميل نسائيا تخضع لرقابة صارمة على مدار العام، من خلال الزيارات والحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة ، لافتاً إلى أن هناك انخفاضا ملموساً ومستمراً في معدلات المخالفات بهذه المنشآت التي تلامس بشكل أساسي صحة وسلامة أفراد المجتمع وذلك بفعل عوامل عديدة أبرزها الرقابة والتوعية والتدريب.

منظومة متكاملة

وأضاف: "بالتوازي مع العمليات الرقابية التي تنفذها الإدارة على هذه المنشآت على مدار العام، تم البدء فعليا في تنفيذ برنامج تدريبي مهني للعاملين بصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية منذ العام الماضي، حيث أسفر عن تدريب نحو 754 عاملاً بهذه المنشآت وتزويدهم بكافة الممارسات المهنية السليمة التي تتلاءم وطبيعة عملهم، ويجب عليهم اتباعها بما يضمن سلامتهم وسلامة زبائنهم، بما يسهم في نهاية المطاف نحو تقديم خدمة متميزة آمنة ومتكاملة للجماهير.

وتابع: "برامج التدريب المهني تركز على جميع الجوانب التي تسهم في تقديم خدمة متميزة للزبائن والحفاظ على سلامتهم وسلامة العاملين، لافتاً إلى أنه روعي عند وضع خطة التدريب أن يتم تنفيذها على مراحل مع إعطاء مساحة زمنية كافية للعاملين بهذه الصالونات لتنفيذها".

وأوضح أن بلدية مدينة أبوظبي تضع اشتراطات صحية وفنية صارمة لممارسة أنشطة الصالونات الرجالية والنسائية ومراكز التجميل بما يتوافق مع النظم والقوانين المحلية المنظمة لهذا النشاط، ووفقاً لأرقى الممارسات العالمية، وذلك لتحقيق أفضل معايير السلامة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور في المراكز التي تعمل ضمن مدينة أبوظبي، وبما يضمن توفير بيئة صحية للعمل".

وأضاف: "نحرص على تقديم أرقى الخدمات وفق رؤية صحية متطورة تشدد على الالتزام بقواعد ولوائح النظافة العامة حفاظا على صحة الأفراد، فهناك آلية منظمة يتم تنفيذها لمراقبة كافة هذه المنشآت، حيث يتم تنظيم جدول مناوبات في الفترات المسائية والصباحية يوزع على المفتشين والمفتشات لضمان تغطية هذه المنشآت بشكل كامل".

وأكد ان هناك تطويرا مستمرا لآليات الرقابة الصحية في كل المرافق وخاصة ما يتعلق منها بصحة وسلامة المجتمع، حيث تضع البلدية شروطاً صحية صارمة سواء على العاملين في هذه المحال أو على الأدوات المستخدمة التي يجب أن تكون متطابقة مع المقاييس والمعايير الصحية وشروط السلامة العامة، كما أن هناك توعية مستمرة لأصحاب صالونات ومراكز التجميل والعاملين فيها بالممارسات الصحية الواجب اتباعها في منشآتهم، بالإضافة إلى توعية مرتادي صالونات التجميل بطرق الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

التوعية

ولفت الرميثي إلى أن دور إدارة الصحة العامة لا يقتصر على الحملات التفتيشية وضبط الممارسات والمواد المخالفة، وإنما تحرص على إيجاد آليات جديدة لنشر الوعي الثقافي والفكري لدى أصحاب هذه المراكز والصالونات والجمهور بكافة فئاتهم ، وذلك من خلال اطلاعهم على كافة النظم المستجدة والخاصة بالاشتراطات الصحية بشكل دوري ومستمر، وذلك لمواكبة أرقى المعايير الصحية العالمية المطبقة".

وقال: "تحرص الإدارة على تنظيم الحملات التوعوية وتوزيع البروشورات التعليمية والتثقيفية والرد على الاستفسارات العامة من قبل أصحاب هذه الأنشطة، وتنظيم العديد من الورش التدريبية بهدف إشراكهم واطلاعهم على كل جديد في النظم والقوانين .