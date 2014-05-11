كهرباء دبي تدعم المسنّين في إطار شراكتها المجتمعية

استقبل سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من كبار السن الإماراتيين يرافقهم خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وبعد الترحيب بالحضور، عقد لقاء مع الوفد الزائر بحضور كل من المهندس عبدالله الهاجري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع خدمات المتعاملين، وخولة المهيري نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي، وأحمد عبد الله، مدير أول الاتصال الخارجي، وعارف جلفار، مدير الإعلام والتسويق بهيئة كهرباء ومياه دبي.

وأكد سعيد محمد الطاير خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنمية المجتمع في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، لافتاً إلى أنه تنفيذاً للمبادرة المجتمعية التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي إلى ساحة للعمل الخيري والإنساني وتعزيز الخدمة المجتمعية، ومبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، «مجتمعي... مكان للجميع» .

توجهات استراتيجية

أضاف: «تعمل الهيئة مع كل المعنيين لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية والإنسانية، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلاد، وذلك من خلال رعاية المبادرات، خصوصاً فيما يتعلق بتنمية وخدمة كل فئات المجتمع ودعم بيئة صحية لكل أفراده بما فيها قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقوم بدعم ورعاية نشاطات ومبادرات هيئة تنمية المجتمع التي تتولى مسؤولية تنظيم وتطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي لتحقيق غايات خطة دبي الاستراتيجية 2015، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام و الخاص».

وقال:«إن الهيئة ترعى بطاقة «سند» لذوي الإعاقة في إمارة دبي، وبطاقة «ذخر» التي توفر خدمات مختارة ومميزة لكبار السن من الإماراتيين، ويشارك فيها أكثر من 35 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، وذلك وفق رؤية الإمارات 2021، التي تهدف من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح واحدة من أفضل الدول بحلول عام 2021 عبر تحقيق السعادة والرفاهية للجميع..

وتقدم بطاقة «سند» مميزات وخدمات لأفراد ذوي الإعاقة، تشمل توفير خدمة الصف في جميع مراكز المتعاملين، وتوفير خدمة الكرسي المتحرك، وخدمة مراحب، وأولوية تقديم الخدمة، فيما تهدف «ذخر» إلى توفير نمط حياة أفضل لكبار السن في إمارة دبي، تقديراً لإسهاماتهم ودورهم الفاعل في بناء المجتمع المحلي ونهضته، وبما يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع المحلي.

وأشاد الطاير بالدور المجتمعي لهيئة تنمية المجتمع، حيث تعمل جاهدة على توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال استراتيجيها في الحماية والأمان الاجتماعي، لافتاً إلى المبادرة التي تم إبرامها سابقاً مع هيئة تنمية المجتمع شكلت علامة مضيئة في سلسلة المبادرات المجتمعية كونها ساهمت في تخفيف أعباء توصيل الكهرباء للمساكن الخاصة بالمواطنين ذوي الدخل المحدود من إمارة دبي».

اعتمادات مالية

وقد أشاد كبار السن خلال الزيارة بمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومكرماته ودعمه اللامحدود لكل فئات المجتمع وخاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود من المواطنين.

تواصل

من جهته، واكد خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع الاهتمام بالمسنين وفاءً بحقوقهم علينا وعلى المجتمع والتزاماً بواجبنا الإنساني والأخلاقي والديني أمام من أسسوا لدولتنا ومهدوا لنا الطريق نحو التقدم والحضارة. ويأتي تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي في هذا الإطار، حيث يساهم التنسيق المتواصل بيننا في تخفيف العبء على كبار السن وتسريع إنجاز معاملاتهم».

وفي نهاية الزيارة، قدم وفد المسنين درعاً تكريمية لسعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وأكد على أهمية التعاون بين المؤسسات والشركات المعنية بتقديم خدمات وتعزيز التسهيلات المقدمة لكبار السن وقال: «نعمل على توفير كل أشكال الرعاية والتسهيلات لشريحة كبار السن في إمارة دبي بما يساعدهم على العيش باستقلالية ويرفع من مستوى جودة الحياة التي يعيشونها

خدمات

أوضح سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي خصصت الاعتمادات المالية اللازمة لمساهمات خدمة توصيل الكهرباء، حيث تقوم هيئة تنمية المجتمع باستلام الطلبات الخاصة بالمساعدات وإجراء البحث الاجتماعي اللازم وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة لديها وفي حالة استيفاء الطلب للشروط والمعايير يتم تزويد هيئة كهرباء ومياه دبي بأسماء المستحقين، حيث تتولى الهيئة تدقيق الطلبات المقدمة لها من واقع الأسماء الواردة إليها من هيئة تنمية المجتمع ومن ثم تتم الموافقة على المساهمة في قيمة التوصيل على أن يتولى صاحب الطلب دفع المبلغ المتبقي، إن وجد، قبل البدء في التوصيل.