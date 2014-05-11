مغرّدون: الروابط الإماراتية السعودية تاريخية

فور الإعلان عن إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، على أحد الشوارع الرئيسة في أبوظبي، تبارى أبناء السعودية والإمارات في التعبير عن روابط المحبة والتقدير والامتنان التي تربط بين البلدين الشقيقين.

ودشن عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي «هاشتاج» بعنوان «افتتاح شارع الملك عبدالله في أبوظبي»، حظي بتفاعل كبير وإقبال منقطع النظير، حيث تبادل أبناء البلدين الشقيقين عبارات التقدير والامتنان التي تربط بين البلدين قيادة وشعباً، كما سارعت مختلف المواقع الإخبارية والصحف السعودية إلى نشر الخبر، الذي حظي بتفاعل كبير من قرائها.

وقال خالد الفريج أحد المواطنين السعوديين: «شكراً دولة الإمارات قيادة وشعباً»، وقال حمدان الراشدي: «اسم بو متعب في قلب كل إماراتي، عسى الله يحفظه ويطول عمره .. كلنا يد واحدة»، ووجه عبدالله فدعق سعودي حديثه إلى الشعب الإماراتي والقيادة الرشيدة قائلاً: «تقديركم لمليكنا تقدير لنا .. حياكم الله يا عيال زايد».

وقال يوسف أحمد: «ليس بغريب هذا الود بين حكام الخليج، فالدم واحد، والعقيدة واحدة والمنهج واحد»، وقال محمد بن عبد الله: «الله يحفظ الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ويديم المحبة والأخوة».

وقالت مها صالح: «عبدالله بن عبدالعزيز والشيخ زايد تاريخ لا يعرفه إلا الأوفياء»، فيما قال سعيد القحطاني: «دائماً أهل الإمارات عنوان الوفاء والأخوة، الله يديم المحبة».وقال محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إن إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، على أحد الشوارع الرئيسة في أبوظبي، إنما يجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والروابط التاريخية التي تربط بينهما قيادة وشعباً.

وأكد أن شعب المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة في قلب كل مواطن إماراتي، وشعب الإمارات وقيادتها الرشيدة في قلب كل مواطن سعودي، فالعلاقات التاريخية وروابط الإخاء والمحبة والمودة تربط البلدين قيادة وشعباً منذ عقود من الزمن.وأوضح أن هذه التوجيهات والأوامر السامية تجسد عمق الروابط بين البلدين، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين يحظى بتقدير كبير من دول الخليج العربي كافة.

السفير السعودي: إطلاق «شارع الملك عبدالله» يعكس روابط الأخوة والمحبة

قال الدكتور محمد البشر سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة: إن إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية على أحد الشوارع الرئيسة في أبوظبي، يعكس عمق العلاقات ومتانتها بين البلدين الشقيقين، وروابط الأخوة والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين.

وأضاف، في تصريحات بهذه المناسبة: إنه ليس بغريب على الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على شارع رئيسي في أبوظبي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعني الكثير لنا ونقدرها بالغ التقدير كسعوديين، وهي تأتي كترجمة حقيقية للعلاقات المتينة والقوية بين الإمارات والسعودية ومدى التلاحم بين الشعبين الشقيقين.

وتابع : إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على واحد من أهم الشوارع في العاصمة أبوظبي يعكس أيضاً مدى المكانة التي يحظى بها خادم الحرمين الشريفين عند القيادة الرشيدة في الإمارات الشقيقة؛ لما قدمه ويقدمه من دعم غير محدود لجهود السلام في العالم ومد يد العون والمساعدة للجميع، وتعزيز العلاقات الخليجية والتي أسهمت في المزيد من نهضة وتنمية دول المنطقة.

قرر كل من فندقي قصر الإمارات وأبراج الاتحاد بأبوظبي التزين باللون الأخضر الذي يمثل علم المملكة العربية السعودية الشقيقة اعتباراً من مساء أمس ولمدة ثلاثة أيام؛ احتفالاً بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية على أحد شوارع العاصمة أبوظبي، وتقديراً واعتزازاً وعرفاناً من جانب بعض مؤسسات الدولة لخادم الحرمين.