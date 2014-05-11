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صباحي: سأقيم مفوضية لمكافحة الفساد دون انتظار تشكيل مجلس النواب

  • مصر
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كشف حمدين صباحي، المرشح الرئاسي، أن لديه خطة لإقامة مفوضية للقضاء على الفساد حال فوزه بالرئاسة دون انتظار تشكيل مجلس النواب، مؤكدا أن استمرار الفساد يعني القضاء على الامال والطموحات والاهداف التى قامت من أجلها ثورتي يناير ويونيو.

وقال صباحي خلال حوار على التليفزيون المصري إن محاربة الفساد أساس برنامجه عبر إعطاء هذه المفوضية الحق في القبض على من يثبت فساده دون الحاجة إلى إذن السلطة التشريعية، مؤكدا أنه يسعي إلى إقامة دولة لا يوجد على رأسها أي فاسد.

ورأى صباحي أن المنتمين للحزب الوطني لم يفسدوا ، موضحا أن قيادات الحزب المتمثلين فيما يقرب من 30 شخصية هم من أفسدوا، بينما باقي المنتمين للحزب لم يستفيدوا شيئا سوى حمل كارنيه الحزب.

وأكد أن كل فاسد يوجد مكانه آلاف الشرفاء ويرغبون في تحقيق تقدم بلادهم والذهاب بأحلام هذا الشعب إلى الحقيقة بعيدا عن الخيال، لافتا إلى أن القضاء على الفساد يحتاج إلى إصدار مجموعة من تشريعات لمعالجة الفساد وأمور أخري تساعد على انتشاره.

وأكد صباحي أن العدالة الانتقالية ليست انتقاما ويمكن أن نتصالح ونتسامح ولكن بعد رد الحقوق، مؤكدا حاجة الشعب إلى إطار تشريعي يحمي المنافسة ويمنع الاحتكار ويقضي على الفساد.

وأضاف أن برنامجه ومشروعه يعتمد على النهوض بالقطاع العام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن قضايا التحكيم مشروطة أن يكون العقد تم بدون فساد ويمكن تكليف فريق قانوني واقتصادي لإيجاد عوار في قضايا التحكيم التي رفعها الفاسدين.

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