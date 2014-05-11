سويسرا ترفض تسليم مساعد الطيار الذى خطف طائرة إثيوبية خلال شهر فبراير الماضى

ذكر موقع ” المرصد الاخبارى ” الاثيوبى اليوم أن الحكومة السويسرية رفضت تسليم مساعد الطيار الذى كان قد خطف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الاثيوبية خلال شهر فبراير الماضى وطلب اللجوء إلى جنيف ، وأن هذا يعنى أن دولته لن تتسلمه وستتم محاكمته فى سويسرا بإتهامات جنائية.

ونقل المرصد الاثيوبى عن المكتب الفيدرالى للعدالة فى سويسرا تأكيده رفض الحكومة السويسرية تسليم خاطف الطائرة مساعد الطيار ” هايلميذين أبيرا ” إلى إثيوبيا ، وأن سويسرا أبلغت الحكومة الاثيوبية بأنه تم بالفعل فتح القضية ضد الخاطف فى سويسرا ، وذلك إستناداً إلى نفس الحقائق التى تم استخدامها للمطالبة بتسليمه.

ومن جانبه ، فإن محامى المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين ميتشل فايفير ذكر أنه من المحتمل أن يظل مساعد الطيار الاثيوبى فى سويسرا على أى حال بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان ، وانه من المحتمل ألا تتم إعادته إلى بلاده نظرا لاحتمال تعرضه لسوء المعاملة.

وأشار المرصد الاخبارى الاثيوبى إلى أن مساعد الطيار كان قد إختطف الطائرة الاثيوبية يوم 17 فبراير الماضى أثناء رحلتها من أديس أبابا إلى روما وعلى متنها حوالى مائتى راكب وأفراد الطاقم وتوجه بها إلى جنيف وطالب باللجوء فى سويسرا حيث تم اعتقاله هناك وأنه يواجه الآن عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرين عاماً.

> أ ش أ