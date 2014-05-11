طرد طبيب أنقذ حياة لاعب برديف ريال مدريد

(إفي): طرد الحكم مونيوز مايوردومو طبيب كاستيا -الفريق الثاني لريال مدريد- الذي أنقذ اليوم حياة اللاعب دييجو يورينتي في المباراة التي جمعت فريقه بجيرونا، وفقا لما ذكرته تقارير اخبارية.

ووفقا لما ذكرته جريدة (ماركا) الرياضية الإسبانية فإن اللاعب كان فقد الوعي عقب احتكاك قوي مع أحد لاعبي الخصم، حيث توجه الطبيب خوليا دي لامورينا إلى الحكم الرابع وقال له "أوقف المباراة اللعينة".

ولم يستجب الحكم في بداية الأمر فما كان من الطبيب إلا الدخول للملعب دون الحصول على اذن الحكم حيث كان وجوده ضروري لعلاج يورينتي الذي كان يحتاج للأوكسجين لاستعادة وعيه.

ووفقا لتقرير حكم المباراة فإنه طرد دي لامورينا بسبب دخوله الملعب دون تصريح وأثناء مجريات المباراة.

ونقل اللاعب بعدها إلى المستشفى حيث تم تشخيص اصابته بارتجاج متوسط في المخ حيث سيبقى تحت المراقبة خلال الساعات المقبلة.