هل يشارك صلاح أساسيا أمام كارديف بعد أداءه الهزيل ضد نورويتش؟

تحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح جناح تشيلسي بشكل أساسي أمام كارديف سيتي بعد أداءه الهزيل في المباراة الأخيرة للزرق.

ويحل تشيلسي ضيفا على كارديف سيتي ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي بعد أن فقد رجال جوزيه مورينيو فرصة الفوز باللقب.

صلاح شارك في المباريات الخمسة الأخيرة لتشيلسي في الدوري الإنجليزي بشكل أساسي مستغلا إراحة مورينيو لنجومه المشاركين في دوري أبطال أوروبا قبل توديعه.

ويرصد FilGoal.com الأسباب التي تدفع مورينيو للتفكير كثيرا قبل إشراك صلاح المنتقل إليه من بازل في يناير كأساسي أمام كارديف.

1- منذ أول مباراة لعبها صلاح بشكل أساسي أظهر تألقه مما جعل مورينيو يعتمد عليه مباراة تلو الأخرى، ولكن المباراة الأخيرة أمام نورويتش قدم فيها صلاح أداء هزيلا أجبر البرتغالي على استبداله بين الشوطين، وهو ما قد يدفع الاستثنائي لإعادة الجناح المصري لمقاعد البدلاء.

إنفوجرافيك - صلاح أمام نورويتش .. إنتاج صفر خلال 45 دقيقة

2- لو صحت التقارير الصحفية التي زعمت أن مورينيو وجه انتقادات حادة لصلاح بين شوطي مباراة نورويتش فأن رد فعل مدرب تشيلسي سيكون إبعاده عن التشكيل الأساسي رغبة منه في إشعال حماس لاعبه الجديد ليستعد للموسم الجديد بشكل قوي.

تقرير: مورينيو انتقد صلاح عقب الشوط الأول أمام نورويتش

3- قد يرغب مورينيو في إنهاء الموسم بتقديم مباراة كبيرة تبقى في ذاكرة جماهيره بعدما خرج خالي الوفاض بلا بطولات هذا الموسم، وهو ما يدفعه للاعتماد على نجومه في التشكيلة الأساسية، خاصة وأنهم سيخضعون للراحة الأيام المقبلة، قبل الالتحاق بمنتخبات بلادهم المشاركة في المونديال.

تشيلسي يحتل المركز الثالث خلف مانشستر سيتي وليفربول اللذان يتنافسان على اللقب في الجولة نفسها يوم الأحد.