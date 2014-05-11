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الأهلي أول المتأهلين للدورة الرباعية بعد مواجهة المحلة؟

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الأهلي أول المتأهلين للدورة الرباعية بعد مواجهة المحلة؟ الأهلي أول المتأهلين للدورة الرباعية بعد مواجهة المحلة؟

يدخل الأهلي مواجهة مع المحلة بالجولة 19 من الدوري الممتاز وأمامه فرصة أن يكون أول الفرق المتأهلة للدورة الرباعية، وذلك عندما يلتقي مع الغزل في الرابعة عصر الأحد باستاد الإسكندرية.

الأهلي جمع 33 نقطة من 17 مباراة في وصافة المجموعة الأولى خلف سموحة 34 نقطة، بينما المحلة 16 نقطة بالمركز 17 ويبحث عن تفادي صراع الهبوط.

وفي حالة فوز الأهلي يرفع رصيده للنقطة 36، ويصبح تأهله رسميا حتى وإن خسر المباراتين الأخيرتين.

إذ يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني.. وينافس الأهلي وسموحة فريق الاتحاد برصيد 30 نقطة .. وأقصى ما يمكنه الوصول له النقطة 36.

ولكن الأهلي متفوق على الاتحاد بالمواجهات المباشرة بعد تعادله سلبيا في الذهاب، والفوز بهدفين نظيفين في الدور الثاني.

وفي حالة تعادل أو خسارة الأهلي يبقى فرصه باقية في الجولتين الأخيرتين مع الجونة ومصر للمقاصة.

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