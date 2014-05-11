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قمة السودان تنتهي بالتعادل الإيجابي

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قمة السودان تنتهي بالتعادل الإيجابي قمة السودان تنتهي بالتعادل الإيجابي

/أ ش أ/ انتهت مباراة القمة "الدربي" في الدوري السوداني بين فريقي الهلال والمريخ بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت باستاد الخرطوم، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري السوداني في صراع على الصدارة بين الناديين.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين، شوطها الأول أفضل من الثاني، حيث تقدم الهلال بهدف في الدقيقة 25 من المباراة أحرزه اللاعب نزار حامد، وتعادل المريخ في الدقيقة 38 من كرة عرضية اصطدمت بقدم مدافع الهلال توماس لتسكن الشباك، ليقتسم الفريقان نقطتي المباراة.

بهذه النتيجة يحتفظ الهلال بصدارة الدوري السوداني برصيد 32 نقطة ، في حين يظل المريخ في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

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فيديو اليوم السابع