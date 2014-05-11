الشّائعات تقتل صباح فخري للمرّة الثانية !

نفى الفنّان السّوري الشّاب أنس فخري، نجل الفنّان الكبير صباح فخري، ما تداولته مواقع إلكترونيّة وصفحات الـ"فيس بوك" حول وفاة والده.

وأكّد أنس صباح فخري في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" أنّ خبر الوفاة مجرّد شائعة سخيفة، وأنّ "الأسطورة الحيّة العملاق صباح فخري" بألف خير، ولا صحّة للشّائعات المتداولة.

وفي سياق آخر، أشار فخري إلى أنّ والده يقيم حاليّاً في العاصمة اللّبنانيّة بيروت.

يُشار إلى أنّ الفنّان صباح فخري من مواليد مدينة حلب 1933. وكانت انتشرت العام الماضي أيضاً شائعة قتله على أيدي "الثّوار" في حلب، ليخرج ويؤكّد أنّه بخير وأنّ ما تداولته المواقع الإلكترونيّة لا يتعدّى نطاق الشّائعات التي باتت تطال الفنّانين السوريّين يومياً.

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