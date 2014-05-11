مفاجأة...طلاق تامر حسني وبسمة مجرد دعاية

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف حسني شريف والد الفنّان المصري تامر حسني عن حقيقة طلاق نجله من زوجته المغربية بسمة بوسيل.

ورداً على تساؤل الإعلامي محمد الغيطي، خلال برنامج "صحّ النوم" حول حقيقة الطلاق، قال حسني: "لا، دي دعاية"!

والتساؤل هو إن قصَد والد تامر فعلاً أنّ الفنان المصري لجأ إلى إطلاق هذه الشائعة على نفسه كنوع من الدعاية له، أو أنّ التّعبير خانه، وقصد أنّ يقول شائعة!

ومن ناحية أخرى، تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تجمع تامر وبسمة، تَردّد أنها من حفل عيد ميلاد ابنتهما الوحيدة "تالية".

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