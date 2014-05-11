زواج مفاجىء لشجون الهاجري وأحمد البريكي في دبي

فجأة ودون مقدمات، أعلن اليوم رسمياً عن زواج النجمة شجون الهاجري من مدير أعمالها أحمد البريكي .

إذ تفاجأ جمهور النجمة شجون الهاجري منذ ساعات بإعلان زملائها في الوسط الفني عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، خبر زواج شوجي ومدير أعمالها أحمد البريكي عقب انقطاع أخبارهما لأيام منذ سفرهما معاً.

النجمتان إلهام الفضالة و فاطمة الصفي علقتا على الخبر السار من خلال فيديو على "الإنستغرام" يتضمن صوراً لشجوي والبريكي قالتا فيه: "مبروك لشجون وأحمد أخيراً وصلنا إليهما بعدما كانت هواتفهما مغلقة وقد أعلنا خبر زواجهما وهما الآن متواجدان في دبي للاحتفال".

زواج بعد انفصال

ويأتي خبر زواج الهاجري والبريكي بعد حادثة انفصالهما منذ أشهر والتي أحدثت ضجة في الساحة الفنية. ورغم ذلك ظلا على علاقتهما كأصدقاء وفي إطار العمل. وكانت شجون تعيش في الفترة الأخيرة حالة نفسية سيئة بسبب ما اعتبرته حرباً ضدها حيث سجلت مجموعة من الفيديوهات على صفحتها، تؤكد خلالها أن هناك من يحاربها ويبدو أن غيابها عن الشاشة الصغيرة رمضان المقبل يعود للسبب نفسه.

شوجي تتهم باسم عبدالأمير

وإذ اتهمت شوجي في تلك المقاطع المنتج باسم عبدالأمير بعدم الإلتزام معها في إتفاق فني سابق، مدعية أنه خان وعده عن الإتفاق المثلث، وهو ما صرح به زوجها أحمد البريكي أن باسم عبدالأمير يعرف ما هو المثلث.

في حين رد المنتج باسم عبدالأمير قائلاً :" «خطة المثلث كانت عبارة عن إنتاجه لبرنامج ومسلسل ومسرحية، وهذا الحديث دار قبل 6 أشهر مضت، لكن شوجي هي من نقضت الخطة ولم ترد على اتصالاتنا" ، وذكر أن هذا العمل لا يجبره على توقف أشغاله والسبب شوجي. »

وزاد عبدالأمير:«أنا مندهش من كلامها ولم أكترث لمثل هذه الأمور لأنني لا ألتفت ورائي»، كما ردّ على اتهام شجون له بأنه يحاربها قائلاً: «أنا لست المنتج الوحيد إذا لم تعمل معي ، فهناك غيري».

"سيدتي نت" وكعادتها في البحث عن التفاصيل الحقيقية للخلاف بين باسم عبدالأمير علمت أن شوجي اعتقدت أن باسم عبدالأمير هو وراء تعطيل وتأخير عرض أعمالها على شاشة الـ MBC ومنها برنامج المسابقات الذي توقف العام الفائت، ووراء تأجيل عرض مسلسل "أحبك اليوم وباجر وعقبه" ، في حين ذكرت مصادر مقربة من باسم عبدالأمير أن شوجي كان يفترض أن تشارك في مسلسله "للحب كلمة وأربع قلوب". بيد أنها رفضت الأدوار المعروضة عليها لأنها لا تريد أن تكرر أدواراً رومانسية مثلما حدث في "كنة الشام وكناين الشامية" و"سر الهوى" . وأن محطة ام بي سي تم الاتفاق معها حتى الآن على عرض مسلسل "أحبك اليوم وباجر وعقبه" خلال شهر رمضان المقبل.

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