أخبار عاجلة

مداهمات تستهدف أملاكا لأسرة الأسد في إسبانيا -
الكرملين يعتبر انفجار سان بطرسبرج "تحديا" لكل الروس بمن فيهم بوتين -
ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم -
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو -
تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة -
نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج -
«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج -
بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني -
النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

زواج مفاجىء لشجون الهاجري وأحمد البريكي في دبي

Google+ Print
زواج مفاجىء لشجون الهاجري وأحمد البريكي في دبي زواج مفاجىء لشجون الهاجري وأحمد البريكي في دبي

الأحد 11-05-2014 10:47

 

فجأة ودون مقدمات، أعلن اليوم رسمياً عن زواج النجمة شجون الهاجري من مدير أعمالها  أحمد البريكي .

إذ تفاجأ جمهور النجمة شجون الهاجري منذ ساعات بإعلان زملائها في الوسط الفني عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، خبر زواج شوجي ومدير أعمالها أحمد البريكي عقب انقطاع أخبارهما لأيام منذ سفرهما معاً.

النجمتان  إلهام الفضالة  و فاطمة الصفي علقتا على الخبر السار من خلال على "الإنستغرام" يتضمن صوراً لشجوي والبريكي قالتا فيه: "مبروك لشجون وأحمد أخيراً وصلنا إليهما بعدما كانت هواتفهما مغلقة وقد أعلنا خبر زواجهما وهما الآن متواجدان في دبي للاحتفال".

 زواج بعد انفصال

ويأتي خبر زواج الهاجري والبريكي بعد حادثة انفصالهما منذ أشهر والتي أحدثت ضجة في الساحة الفنية. ورغم ذلك ظلا على علاقتهما كأصدقاء وفي إطار العمل. وكانت شجون تعيش في الفترة الأخيرة حالة نفسية سيئة بسبب ما اعتبرته حرباً ضدها حيث سجلت مجموعة من الفيديوهات على صفحتها، تؤكد خلالها أن هناك من يحاربها ويبدو أن غيابها عن الشاشة الصغيرة رمضان المقبل يعود للسبب نفسه.

شوجي تتهم باسم عبدالأمير

وإذ اتهمت شوجي في تلك المقاطع المنتج باسم عبدالأمير بعدم الإلتزام معها في إتفاق فني سابق، مدعية أنه خان وعده عن الإتفاق المثلث، وهو ما صرح به زوجها أحمد البريكي أن باسم عبدالأمير يعرف ما هو المثلث.

في حين رد المنتج باسم عبدالأمير قائلاً :" «خطة المثلث كانت عبارة عن إنتاجه لبرنامج ومسلسل ومسرحية، وهذا الحديث دار قبل 6 أشهر مضت، لكن شوجي هي من نقضت الخطة ولم ترد على اتصالاتنا" ، وذكر أن هذا العمل لا يجبره على توقف أشغاله والسبب شوجي. »

وزاد عبدالأمير:«أنا مندهش من كلامها ولم أكترث لمثل هذه الأمور لأنني لا ألتفت ورائي»، كما ردّ على اتهام شجون له بأنه يحاربها قائلاً: «أنا لست المنتج الوحيد إذا لم تعمل معي ، فهناك غيري».

"سيدتي نت" وكعادتها في البحث عن التفاصيل الحقيقية للخلاف بين باسم عبدالأمير علمت أن شوجي اعتقدت أن باسم عبدالأمير هو وراء تعطيل وتأخير عرض أعمالها على شاشة الـ MBC ومنها برنامج المسابقات الذي توقف العام الفائت، ووراء تأجيل عرض مسلسل "أحبك اليوم وباجر وعقبه" ، في حين ذكرت مصادر مقربة من باسم عبدالأمير أن شوجي كان يفترض أن تشارك في مسلسله "للحب كلمة وأربع قلوب". بيد أنها رفضت الأدوار المعروضة عليها لأنها لا تريد أن تكرر أدواراً رومانسية مثلما حدث في "كنة الشام وكناين الشامية" و"سر الهوى" . وأن محطة ام بي سي تم الاتفاق معها حتى الآن على عرض مسلسل "أحبك اليوم وباجر وعقبه" خلال شهر رمضان المقبل.  

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب