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مصرع طفلة سقطت من فوق عربة كارو أثناء لهوها بسوهاج‎

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مصرع طفلة سقطت من فوق عربة كارو أثناء لهوها بسوهاج‎ مصرع طفلة سقطت من فوق عربة كارو أثناء لهوها بسوهاج‎

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

لقت طفلة لم تتخط الأربع سنوات مصرعها بعد سقوطها من فوق عربة كارو أثناء لهوها.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جرجا يُفيد بوفاة طفلة بناحية بين خلاف.

بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة للطفلة “بخيتة أحمد محمد – 4 سنوات”، وتقيم بذات الناحية، وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح بفروة الرأس وتم نقلها للمستشفى المركزي.

بسؤال المدعو “أحمد محمد شوشة – 47 سنة – عامل” والد المتوفاه قرر إنه أثناء لهو كريمته المذكورة أمام مسكنها أعلى عربة كارو اختل توازنها وسقطت أرضًا، مما نتج عنه إصابتها التى أودت بحياتها.

وبورود تقرير مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هو هبوط حاد فى الدورة الدموية، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

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