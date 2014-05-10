ليفركوزن يخطف بطاقة التأهل لدوري الأبطال من فولفسبورج

(إفي): خطف باير ليفركوزن بطاقة التأهل الأخيرة بالدوري الألماني الى الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما أنهى الموسم محتلا المركز الرابع على حساب فولفسبورج بفوزه على فيردر بريمن 2-1 ، بينما ضمن شالكه التأهل لدور المجموعات بالتشامبيونز ليج محتلا المرتبة الثالثة.

وشهدت الجولة الأخيرة أيضا فوز المتوج باللقب، بايرن ميونخ على ضيفه شتوتجارت بهدف نظيف حمل توقيع البيرواني كلاوديو بيتزارو، وفوز الوصيف بروسيا دورتموند على مضيفه هرتا برلين برباعية نظيف شهدت تسجيل هدفين للبولندي روبرت ليفاندوفسكي ليصبح هداف البطولة برصيد 20 هدفا، ويتخطى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم بايرن (18 هدفا).

ويتبقى لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا فرصة الفوز بلقب ثاني هذا الموسم، كأس ألمانيا، أمام بروسيا دورتموند الأسبوع المقبل.

ويعد دورتموند هو الأقرب للفوز باللقب بالنظر للحالة البدنية للفريقين، في النهائي الذي سيقام السبت المقبل في برلين.

فيما حسم شالكه جلوسه على المقعد الثالث بفوزه على نورمبرج 4-1 ليحصد نقطته رقم 64 متفوقا على باير ليفركوزن بثلاث نقاط.

بينما كان الفوز هاما أيضا لليفركوزن الليلة على حساب بريمن 2-1 ليخطف المركز الرابع من براثن فولفسبورج الذي تأخر عنه بفارق نقطة وحيدة (60 نقطة) ليحتل المرتبة الخامسة ويضمن له مقعدا ببطولة دوري أوروبا.

كما سيتأهل بروسيا مونشنجلادباخ وماينز، صاحبي المركزين السادس والسابع على الترتيب، لخوض الدور التأهيلي باليوروب ليج الموسم المقبل.

أما هامبورج السادس عشر (27 نقطة) فرغم هزيمته بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة أمام ماينز 2-3 إلا أنه نجى من الهبوط رسميا، ليخوض مواجهة ترقي أمام صاحب الترتيب الثالث بدوري الدرجة الثانية.

كما لم يستفد نورمبرج قبل الاخير (26 نقطة) وآينتراخت براونشفيج الاخير (25 نقطة) من سقوط هامبورج، ليخسرا أيضا أمام شالكه 1-4 وهوفنهايم 1-3 على الترتيب، ويودعا البوندسليجا.