أهلي طرابلس ' المصري ' يواجه المدينة فى افتتاح الدورة السداسية

/ أ ش أ / أوقعت قرعة الدورة السداسية لتحديد بطل مسابقة الدورى الليبي، التى أجريت اليوم، السبت، فريق أهلي طرابلس بقيادة المدرب المصرى الكابتن طلعت يوسف فى مواجهه مع المدينة فى الجولة الأولى من منافسات الدورة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدورة فى العاشر من يونيو المقبل، علماً بأن فريق أهلى طرابلس يضم بين صفوفه الثلاثى المصري "أحمد حسن مكي، وأيمن حفني، وأسامة عزب".

وأوضح نادى أهلي طرابلس على موقعه أن القرعة أوقعت الفريق فى مواجهة نارية أمام أهلي بنى غازى، فى الجولة الثانية، ومع الاتحاد فى الجولة الثالثة، ومع الهلال فى الجولة الرابعة، بينما يختتم الفريق الأهلاوي مشواره فى الدورة السداسية بمواجهة الوحدة.