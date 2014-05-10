بالصور..وزير الشباب يعلن دعمه لنادى”حلوان العام” وزيارة تفقدية لمركز شباب شرق

أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن اعتزام الوزارة لدعم نادى حلوان العام لتطوير المنشآت الملحقة به والمتمثلة فى حمام السباحة، والمضمار المحيط بالملعب القانونى، وتراس العائلات”.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الشباب والرياضة لمنشآت نادى حلوان العام ،اليوم السبت، والتى تشمل ملعب كرة قدم قانونى، وملعب لكرة الطائرة، وملعب خماسي متعدد الأغراض، وملعب للتنس الأرضي، وقاعة أفراح وحمام السباحة.

وقام الوزير برفقة رئيس مجلس إدارة النادى اسماعيل نصر الدين وأعضاء النادى ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة محمد سويلم بافتتاح الملعب الخماسي المنجل صناعيا بالنادى.

وأكد عبد العزيز أن نادى حلوان العام يعد من ضمن أحد أفضل الأندية الرياضية الموجودة بمصر كونه يضم منشآت رياضية متميزة حرص مجلس إدارة النادى على تطويرها وصيانتها بصفة مستمرة، لافتا أن الوزارة ستقدم أى دعم مطلوب منها للنادى.

وطالب وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة النادى بفتح باب العضوية أمام مواطنى حلوان واستيعاب أعداد جدد من الأعضاء بما يتناسب مع مساحة وقدرات النادى.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة النادى أن الانشاءات المطورة بالنادى يعود الفضل إلى مجلس إدارة النادى السابق، مشيرا إلى أن مجلسه حديث العهد وقد تولى زمام الأمور منذ شهرين ونصف فقط وحريص على استكمال مسيرة المجلس السابق فى تطوير المنشآت داخل النادى.

ومن جهة أخرى، قام المهندس خالد عبد العزيز بزيارة مفاجئة لمركز شباب شرق حلوان، لرصد حالة الملعب القانونى المطور بالمركز، وشدد الوزير على سرعة تشغيل الملعب واستفادة الأعضاء منه خاصة وأن الملعب جاهز للعمل