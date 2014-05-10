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بدران يلتقى الجالية المصرية فى الكويت وينقل تحيات المشير السيسي لهم

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بدران يلتقى الجالية المصرية فى الكويت وينقل تحيات المشير السيسي لهم بدران يلتقى الجالية المصرية فى الكويت وينقل تحيات المشير السيسي لهم

محمد بدران رئيس اتحاد طلاب – أرشيفية

التقى محمد بدران عضو المكتب السياسي لحملة المشير وعضو لجنة الشباب بالحملة والمنسق العام لحملة مستقبل وعدد كبير من الجالية المصرية فى الكويت .

بدأ بدران اللقاء بنقل تحيات المشير السيسي لجميع المصريين المقيمين فى الكويت وتأكيده لهم على أن دعم الوطن فى هذة المرحلة الصعبة واجب تاريخى مقدس ، مؤكدًا أن لقاء المصريين فى الخارج يأتى تعبيراً عن رغبة المشير فى الوصول إلى المصريين بمختلف فئاتهم وجميع أماكنهم للتعرف على المشاكل التى تواجههم ورؤيتهم فى إصلاح وتطوير البلاد ، مضيفًا أن المصريين فى الخارج عليهم واجب مضاعف تجاه مصر خلال الفترة القادمة .

واستمع بدران للقاء لمده 3 ساعات ومناقشة المشاكل التى تواجههم ومن أهمها “ وضع آليه لكيفية مساهمة المصريين فى الخارج اقتصادياً وفكرياً فى دعم وطنهم الغالى مصر ، تحسين أداء السفارات المصرية ومشاكل أبنائهم الطلاب فى الجامعات المصرية
> ، كما طالبوا بتوصيل رسالة للمشير فور فوزه بالإنتخابات الرئاسية بعودة الأمن وفرض القانون والقضاء على الواسطة والرشوة وكل أنواع الفساد الوظيفي وترشيد الأنقاق الحكومى”.

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