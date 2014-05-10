بدران يلتقى الجالية المصرية فى الكويت وينقل تحيات المشير السيسي لهم

التقى محمد بدران عضو المكتب السياسي لحملة المشير السيسي وعضو لجنة الشباب بالحملة والمنسق العام لحملة مستقبل وعدد كبير من الجالية المصرية فى الكويت .

بدأ بدران اللقاء بنقل تحيات المشير السيسي لجميع المصريين المقيمين فى الكويت وتأكيده لهم على أن دعم الوطن فى هذة المرحلة الصعبة واجب تاريخى مقدس ، مؤكدًا أن لقاء المصريين فى الخارج يأتى تعبيراً عن رغبة المشير فى الوصول إلى المصريين بمختلف فئاتهم وجميع أماكنهم للتعرف على المشاكل التى تواجههم ورؤيتهم فى إصلاح وتطوير البلاد ، مضيفًا أن المصريين فى الخارج عليهم واجب مضاعف تجاه مصر خلال الفترة القادمة .

واستمع بدران للقاء لمده 3 ساعات ومناقشة المشاكل التى تواجههم ومن أهمها “ وضع آليه لكيفية مساهمة المصريين فى الخارج اقتصادياً وفكرياً فى دعم وطنهم الغالى مصر ، تحسين أداء السفارات المصرية ومشاكل أبنائهم الطلاب فى الجامعات المصرية

> ، كما طالبوا بتوصيل رسالة للمشير فور فوزه بالإنتخابات الرئاسية بعودة الأمن وفرض القانون والقضاء على الواسطة والرشوة وكل أنواع الفساد الوظيفي وترشيد الأنقاق الحكومى”.