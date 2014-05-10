بالصور.. ضابط بالبحرية الأمريكية يسجل لحظات انتحاره على «فيس بوك»

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعرض لانتقادات شديدة لرفض إزالة الصور الواضحة للغاية التي توثق انتحار أحد قدامى المحاربين، بعدما نشرها الأحد الماضي، على مواقع الإعلام الاجتماعية.

وقالت الصحيفة إنه برغم مناشدات أسرة وأصدقاء ضابط البحرية السابق، دانيال ري، ظلت الصور المروعة على الانترنت حتى الأربعاء، بعد دفنه في تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن القائمين على إدارة «فيسبوك» قالوا إن هذه الصور لا تخل بمعايير مجتمعاتهم، لكن بعد ضغوط من وسائل الإعلام وجمعية المحاربين القدامى اضطر «فيسبوك» إزالة الصور في النهاية.