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بالصور.. ضابط بالبحرية الأمريكية يسجل لحظات انتحاره على «فيس بوك»

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ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعرض لانتقادات شديدة لرفض إزالة الصور الواضحة للغاية التي توثق انتحار أحد قدامى المحاربين، بعدما نشرها الأحد الماضي، على مواقع الإعلام الاجتماعية.

Warning: Daniel Wolfe posted this to his Facebook page on Sunday evening - heralding his suicide

Reaching out: Daniel Wolfe's friends and family tried their best to help the stricken soldier

وقالت الصحيفة إنه برغم مناشدات أسرة وأصدقاء ضابط البحرية السابق، دانيال ري، ظلت الصور المروعة على الانترنت حتى الأربعاء، بعد دفنه في تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية.

Requests: Wolfe began to worry his friends and family when messages like this started to appear

وأوضحت الصحيفة أن القائمين على إدارة «فيسبوك» قالوا إن هذه الصور لا تخل بمعايير مجتمعاتهم، لكن بعد ضغوط من وسائل الإعلام وجمعية المحاربين القدامى اضطر «فيسبوك» إزالة الصور في النهاية.

Heartbreaking: The mental anguish that Wolfe was going through was clear in this message

Definite: Daniel Wolfe re-iterated his desire for a funeral fit for a warrior

Gruesome: This is the worst picture (heavily blurred by MailOnline) that Wolfe posted to Facebook with the caption, 'I'm leaking good now'

Standards: This was the message that Facebook provided when asked to remove the photographs

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