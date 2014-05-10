توم هانكس يتوه في صحراء المغرب

يبدو أنّ أفلام Tom Hanks قد نقلت الحظّ السيء إلى حياته العادية، بعد أن كان هذا الحظّ يُصيبه خلال تمثيله الأفلام فقط، حين كان يتيه في جزيرة أو يُحتجز في مطار، وإن تصرّف الممثل المبدع في الحقيقة كما كان يتصرّف في أفلامه الخيالية.

فأثناء قيامه مع اثنين من فريق التصوير بالبحث عن مكان لتصوير فيلمه الجديد، في صحراء المغرب، انفجر إطار سيّارة هانكس، من دون أن يكون بحوزته إطار احتياطيّ للسيارة.

ولم يجد Tom الذي كان بضيافة المخرج Steven Spielberg الشهر الفائت، ورفيقاه تغطية لشبكة الهاتف المحمول لطلب المساعدة، وما كان أمامهم سوى العودة سيراً على الأقدام إلى الرباط، بمعونة تاجر بغال كان بمثابة فرصتهم الوحيدة.

وبرغم أنّ المغربيّ لم يكن يتحدّث الإنجليزية، إلا أنّ الممثل الأمريكي استطاع أن يشرح له ما الذي يريده، عندما أخرج حافظة نقوده، وتوصل والتاجر إلى اتفاق على شراء بغاله الثلاثة.

وقد أنقذت البغال الـ3 المخرج Tom من الضياع في الصحراء المغربية، إذ استقلّها ورفاقه، ووصلوا بعد ساعتين ونصف إلى قرية قريبة، حيث تمكّنوا فيها من الاتصال بباقي أعضاء فريق التصوير، الذين حضروا للبحث عنهم.

والطريف في القصة أنّ الممثل قايض البغال الـ3 التي اشتراها مع صاحب متجر مقابل مرطّبات منعشة وبعض النقانق أثناء انتظار باقي أعضاء الفريق.

يُذكر أنّ Tom Hanks يُقيم اليوم في المغرب لتصوير بعض المشاهد من فيلم "Hologram for the king".



