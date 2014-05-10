بالفيديو.. “سرايا القدس” تستعرض عمليات عسكرية نفذتها في إسرائيل

قدمت كتائب المقاومة الفلسطينة “سرايا القدس”- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مقطعا مصورًا عن الأسلحة التي استخدمتها في مارس الماضي في عملية “كسر الصمت” التي شنتها المقاومة ضد إسرائيل.

وأكد “أبو أحمد”، الناطق باسم سرايا القدس، في حديث لقناة “الميادين” الفضائية التي تبث من بيروت إن الفيديو تضمن أسلحة تعرض لأول مرة، وإن أسلحة استخدمتها سرايا القدس خلال مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مارس الماضي.

وأضاف أبو أحمد “إن السلاح الذي استخدم في عملية كسر الصمت هو سلاح نوعي وراجمات لأول مرة تستخدم لكن لمدى قصير لأن المقاومة كانت لا ترغب في كسر الخطوط الحمراء والدخول في معركة مفتوحة”.

وعن التسمية، أشار أبو أحمد إلى أن حركته أرادت من اسم عملية “كسر الصمت” أن تكسر الصمت الداخلي وصمت الراعي لاتفاق التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي وصمت المجتمع الدول على الخروقات الإسرائيلية المستمرة والتي إزدادت على 1600 خرق واستشهاد 18 فلسطينيًا في غضون 15 شهرًا منذ توقيع إتفاق التهدئة مع إسرائيل في نوفمبر 2012 برعاية مصرية.

وأضاف أبو أحمد في تصريحت نقلتها وسائل الإعلام الفلسطينة، أن الجهاد أبلغت جهاز المخابرات المصرية آنذاك بالخروقات الإسرائيلية بشكل دائم، ولكن الاحتلال كان يضرب بعرض الحائط الاتفاق ولذلك جاءت عملية كسر الصمت وهي رد شديد لكن متوازن قامت به حركة الجهاد الإسلامي.

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