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بالفيديو - إحباط شيكابالا، وهدف نادر، ورقص شعبي في ملخص عاشور مع الأهلي

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بالفيديو - إحباط شيكابالا، وهدف نادر، ورقص شعبي في ملخص عاشور مع الأهلي بالفيديو - إحباط شيكابالا، وهدف نادر، ورقص شعبي في ملخص عاشور مع الأهلي

إحباط محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك، سجل هدفا نادرا في الإسماعيلي، ورقص شعبي عقب تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي أبرز مشاهد حسام عاشور مع الحمر.

وجدد عاشور تعاقده مع الأهلي رسميا لمدة ثلاثة مواسم.. اللاعب أحد إنتاج ناشئين القلعة الحمراء وله مشاهد لا تمحى من الذاكرة.

ويستعرض FilGoal.com المقاطع التسجيلية لحسام عاشور والتي تظهر بمجرد كتابة إسم اللاعب على Youtube..

1) إحباط شيكابالا

في كأس 2010، كان عاشور هو بطل الموقعة وساهم في فوز الأهلي 3-1 على الزمالك.. أحكم وسط الملعب وقتل خطورة شيكابالا تماما، وقدم دورا دفاعيا ممتازا.

ملخص عاشور أمام الزمالك

2) هدف نادر

من النادر أن ترى حسام عاشور يسجل هدفا للأهلي.. وفي مواجهة الإسماعيلي بالدور الأول لموسم 2007.. ندرة الهدف في أن لاعب الوسط راوغ محمد فتحي بشكل رائع وسجل هدفا جميلا.

3) رقص شعبي

عقب تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي 2013 بالفوز على الصفاقسي 3-2 احتفل عاشور مع الجماهير برقص شعبي مضحك في تفاعل طريف مع الجماهير.

4) تصويبة رائعة

عاشور على المستوى الدفاعي لاعب جيد، ولكن تصويباته نادرة، ولكن في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الصفاقسي 2006 خلال المباراة التي فاز فيها الأهلي بصاروخ أبو تريكة القاتل.. شهدت المباراة تصويبة رائعة من حسام عاشور تألق فيها حارس الفريق التونسي.

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فيديو اليوم السابع

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