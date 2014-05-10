حكومة غزة: مصر تفتح معبر رفح استثنائياً لسفر المعتمرين 18 مايو

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فى الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة، إن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح البرى، يوم الأحد 18 مايو الجارى استثنائياً، لسفر معتمرى القطاع (الذى تديره حركة المقاومة الإسلامية - حماس).

وأوضحت الوزارة، فى بيان ، أن السلطات المصرية ستعيد فتح معبر رفح، بشكل استثنائى، فى الاتجاهين، لسفر قرابة 800 معتمر، ولدخول معتمرين عائدين، فى الثامن عشر من مايو الجارى.

فيما لم يصدر تعقيب من الجانب المصرى بشأن ما أفاد به بيان الحكومة، التى تديرها "حماس".

وتقول هيئة المعابر والحدود فى حكومة غزة المقالة، إنّ نحو 9آلاف شخص من الحالات الإنسانية ينتظرون السفر من خلال معبر رفح البرى.

وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية،

وتتهم السلطات المصرية، حركة "حماس"، بالتدخل فى الشأن الداخلى المصرى والمشاركة فى تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" فى مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.

وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، فى 4 مارس الماضي، حكما بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها فى مصر.

وتفرض إسرائيل حصارًا بحريًا وبريًا وجويًا على غزة، منذ فوز حركة "حماس" فى الانتخابات التشريعية يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع فى يونيو من العام التالى.

فيما يعيش حوالى 1.8 مليون مواطن فى قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، فى ظل تشديد الحصار الإسرائيلى، والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.