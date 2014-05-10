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جامعة القاهرة تكرم الفائزين فى ماراثون شل البيئى بالفلبين

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جامعة القاهرة تكرم الفائزين فى ماراثون شل البيئى بالفلبين جامعة القاهرة تكرم الفائزين فى ماراثون شل البيئى بالفلبين

كرمت جامعة القاهرة، الفريق الفائز من الطلبة بالمركز الثامن، فى مسابقة ماراثون شل البيئى للسيارات الموفرة للوقود SHELL ECO-MARATHON، والتي أقيمت بدولة الفلبين فى فبراير الماضى، بشهادات تقدير.

وكرم عميد كلية الهندسة خلال المؤتمر، الذى يعقد بدار الضيافة بجامعة القاهرة، اليوم السبت، كريم حمزة، وهانى العنانى، وإسلام تيسير، ومحمد السعودى، وإسلام الطباخ، ومحمد هشام، وعلى محمد، وحسام توفيق، وأحمد كرم، ويوسف إبراهيم، وإسماعيل النحاس.

وكرمت الكلية المشرفين على المشروع من أساتذة الكلية، وهم الدكتور أسامة البحار، والدكتور عمر حزين بقسم القوى الميكانيكية، والدكتور بدر عزام، والدكتور محمود عبد ربه بقسم التصميم الميكانيكى والإنتاج، والدكتور أحمد أبو السعود بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

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