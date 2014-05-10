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بالصور.. سلسلة بشرية لحملة حمدين صباحى بميدان شرف بالمنوفية

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بعض المُشاركين في الفاعلية

بعض المُشاركين في الفاعلية

نظّم العشرات من أعضاء حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى بمشاركة حزب الدستور بمحافظة المنوفية سلسلة بشرية مساء اليوم السبت بميدان شرف فى مدينة شبين الكوم .

ورفع المشاركون صور المرشح الرئاسى حمدين صباحى، كما رددوا هتافات مؤيدة لمرشحهم، لتشجيع الأهالى بالتوجه إلى الانتخابات الرئاسية واختيار مرشحهم حمدين صباحى.

وقال أحمد العادلى مسؤول اللجنة الإعلامية بحملة صباحى أن الفاعلية تأتى استكمالًا لفاعليات الشارع لنا، لحث الأهالى على انتخاب حمدين صباحى بعد أن ازدادت شعبيته فى الأيام الأخيرة .

وأِشار العادلي إلى أنهم نظموا سلاسل بشرية بمراكز المحافظة المختلفة، وسيتم تنظيم عدة فعاليات خلال الأيام المُقبلة ومنها توزيع دعايا انتخابية لحمدين فى القطارات إلى جانب مسيرات ووقفات فى الميادين الرئيسية لمدن المحافظة.

المُشاركات في الفاعلية

المُشاركات في الفاعلية

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