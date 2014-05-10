التجمع بالمنوفية: المُحافظة ستسجل أكبر نسبة للتصويت فى الإنتخابات الرئاسية

قال هيثم الشرابى أمين حزب التجمع بمحافظة المنوفية أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان التى كانت تريد الاستحواز على مصر ومواردها لصالحها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الأول لجزب التجمع بقاعة حورس بمدينة بركة السبع لدعم مرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى بحضور نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع ومحمد فرج أمين التثقيف بالحزب.

وأضاف الشرابى أن المصريين سيخرجون فى الإنتخابات الرئاسية لدعم السيسي لتقول نعم للدولة والجيش المصرى، مُضيفًا أن المنايفة سيسجلون أعلى نسبة فى التصويت للسيسى والحضور فى الإنتخابات الرئاسية.

وأشار أن المنايفة من يديرون البلاد قائلًا، “المنايفة هما اللى هيحكموا لو عاوزين مصر تمشى كويس” .