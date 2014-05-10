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بعد اتّهامها بالنصب.. دوللي شاهين تعترف بفشل فيلمها "ظرف صحي"

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بعد اتّهامها بالنصب.. دوللي شاهين تعترف بفشل فيلمها "ظرف صحي" بعد اتّهامها بالنصب.. دوللي شاهين تعترف بفشل فيلمها "ظرف صحي"

السبت 10-05-2014 20:13

تبرأت الممثلة اللبنانية دوللي شاهين من فيلمها الجاري عرضه حالياً في السينمات المصرية "ظرف صحي"، وأكدت أنّها مجرد ضيفة شرف على الفيلم، وفق ما ورد على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، حيث قالت: "أنا ساعات فعلاً بحسّ إنّي بنفخ في قربة مقطوعة.....يا جماعة أنا ضيفة شرف في فيلم ظرف صحي، في حاجة صعبة في الجملة دي ولّا إيه".

وتابع زوجها المخرج باخوس علواني في تعليق له، فقال: "إنّ من يتحمّل مسؤوليّة فشل الفيلم جماهيرياً وإخراجياً وفنياً، هو المخرج والمنتجة ابتسام الملكي".

ويبدو أنّ دوللي أرادت تصفية حساباتها ومشاكلها مع منتجة الفيلم ابتسام المكي، إذ سبق لابتسام أنّ اتهمت الممثلة، في بيان إعلامي صادر عن مكتبها، بالحصول على أموال كثيرة نتيجة قيامها ببطولة الفيلم، كما أشارت إلى بعض المواقف التي حصلت أثناء التّصوير، وهي أنّ دوللي كانت ترفض انتظار زملائها حتى الانتهاء من تصوير مشاهدهم، قبل أنّ يأتي دورها لأداء مشاهدها. وأضافت ابتسام: "إنّ دوللي كانت تشتم الجميع، وتردّد جملة: "أنا نجمة، ولا يجدي أنّ أنتظر أحداً".

وتابعت ابتسام أنّ النّجمة اللبنانية تغيّبت مرّات عدّة عن الأيام المحددة للتصوير، الأمر الذي كبّد المنتجة خسائر مادية مما دفعها لتحرير محضر ضد دوللي متهمتاً إياها بالنّصب.

يذكر أنّ فيلم "ظرف صحي" هو من بطولة كلٍّ من: أحمد عزمي، وروان فؤاد، وعايدة رياض، وعبد الباسط حمودة، ومنّة عرفة، بالإضافة إلى الرّاقصة "برديس"، فيما أخرجه "إبرام نشأت".

 

 

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