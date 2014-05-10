بالمستندات نقابة السينمائيين تفضح مخرج مسلسل هيفا وهبي

رداً على الهجوم الشرس الذي يشنّه المخرج المصري محمد سامي على نقابة المهن السينمائية، وقوله إنّه سيُقاضيها وسيُطالبها بتعويض ماديّ كبير، بعد أن فضحت أمر قيامه بتزوير شهادات تخرّجه الجامعيّ، وأحالت مستنداته إلى النيابة العامة، خرجت النّقابة بمستندات تثبت عكس كلام سامي، الذي قال إنّه خريج الجّامعة الأمريكية؛ وذلك عن طريق خطاب رسميّ من داخل الجامعة نفسها، وفيه أنّ اسم محمد سامي غير وارد في ملفات طلاب الجّامعة بتاتاً.

وفي بيان إعلامي صادر عن النّقابة، وصلت نسخة منه إلى "سيدتي نت"، جاء فيه أنّ النّقابة أرسلت بياناً إلى الصحافيين تُطالبهم فيه بوقف ما يُحكى عن قضية محمد سامي، كما ورد في البيان تشديداً على أنّ النقابة لم تدخل في سجال خصومة مع أحد، حيث نفت ما ردّده سامي عبر حسابه الإلكتروني عن قيام نقابة السينمائيين بمجاملة الفنّانة غادة عبد الرازق، وطالبته بإثبات ما يردّده ويشيعه عن هذا الأمر، كما سألته عن نوع هذه المجاملة لغادة، في حين أنّ الممثلة ليس لها عضوية في النقابة أصلاً.

والجدير بالذكر أنّ محمد سامي يقوم حالياً بإخراج مسلسل "كلام على ورق"، الذي يقوم ببطولته كلٌّ من اللبنانية هيفا وهبي، وأحمد زاهر، ونجلا بدر.

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