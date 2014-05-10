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دفاع متهمي الغنايم فى قضية إحراق قسم الشرطة يهدد بالإنسحاب من القضية

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دفاع المتهمين

دفاع المتهمين

نشب خلاف بين المحامين والمتهمين فى القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات الغنايم بأسيوط والمتهم فيها 172 إخوانيًا بالخروج في تظاهرات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مما نتج عنه تكدير الأمن والسلم وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر، وتدمير وإحراق ديوان مركز شرطة الغنايم، ومكتب السجل المدني، والتجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، بعد أن طلب دفاع أحد المتهمين التأجيل للدور القادم في شهر يونيو القادم، وطلب دفاع باقي المتهمين نظر القضية اليوم، حيث حدث نوع من الهياج داخل القفص، وطلب المتهمون بضرورة نظر القضية بسبب طول مدة حبسهم.

 

 

وهدد عدد من المحامين بالإنسحاب في حالة عدم التأجيل، مما أدى إلى قيام رئيس المحكمة بسؤال المتهمين برغبتهم في تأجيل القضية أو نظرها اليوم، فرد جميع المتهمين، بأنهم يريدوا نظر القضية، فقرر رئيس المحكمة نظر القضية .

 

الحضور

الحضور

قاضي المحكمة

قاضي المحكمة

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