محلب يعود للقاهرة بعد زيارة لغينيا الاستوائية

عاد الى القاهرة مساء اليوم السبت المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء والوفد المرافق له بعد زيارة لغينيا الاستوائية أستغرقت 3 ايام , نقل محلب خلالها رسالة من الرئيس عدلى منصور للرئيس الغينى “تيودور اوبيانج نجويما” تتعلق بالعلاقات الثنائية والاوضاع فى أفريقيا .

عقد وزراء الخارجية والزراعة والبترول والصحة والاسكان المرافقين لمحلب اجتماعات مع نظرائهم فى غينيا لتعزيز العلاقات فى هذه المجالات وتم الاتفاق على عدد من المشروعات تقوم مصر بتنفيذها فى غينيا وسيقوم وزير الاشغال العامة والبنية الاساسية فى غينيا بزيارة مصر فى الاسبوع القادم لتفعيل التعاون بشان هذه المجالات .